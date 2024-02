IMAGO / Sportimage Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

W niedzielę Juventus zagra z Interem na San Siro

Przed meczem wywiadu udzielił Szczęsny

Polski bramkarz zapowiedział, że Stara Dama powalczy o pełną pulę

Szczęsny zapowiada walkę o trzy punkty na San Siro

– Dusan i Lautaro to najlepsi napastnicy w lidze. Dodałbym do nich jeszcze Osimhena, ale on ma nieco słabsze liczby w tym sezonie. Dusan radzi sobie bardzo dobrze fizycznie, widać, że od początku sezonu czuje się znacznie lepiej niż w zeszłym roku, a liczby mówią same za siebie. Strzela więcej goli, ale jest lepszy także pod wieloma aspektami gry – przyznał Szczęsny.

– Inter jest silny, jest bardzo mocny, ale nie czuję, że ma coś więcej od Juventusu. To bardzo dojrzały zespół, ponieważ strzelili tak wiele bramek i nie tracą ich zbyt dużo. Radzili sobie bardzo, bardzo dobrze przez cały rok, ale jedziemy na San Siro z nadzieją na korzystny rezultat – dodał bramkarz Starej Damy.

Obecnie Juventus traci jeden punkt do Interu Mediolan. Nerazzurri mają jednak o jeden mecz rozegrany mniej z uwagi na występy w turnieju o Superpuchar Włoch. Bilans wyrówna się pod koniec lutego.

