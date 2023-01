fot. PressFocus Na zdjęciu: Fabio Miretti i Danilo

Wyniki sobotnich meczów 17. kolejki Serie A. Spośród trzech spotkań najciekawiej zapowiadała się batalia z udziałem Juventusu i Fiorentiny. Ostatecznie Stara Dama przedłużyła passę zwycięstw. Trzy gole padły natomiast we Florencji, gdzie Fiorentina mierzyła się z Sassuolo.

Fiorentina i Juventus ze zwycięstwami

Serie A w sobotnie popołudnie zaczęła granie we Florencji, gdzie Fiorentina mierzyła się z Sassuolo. Pierwsza połowa nie była zachwycającym widowiskiem. Po zmianie stron natomiast worek z bramkami został rozwiązany. Ostatecznie górą byli Fioletowi, których do wygranej poprowadzili Riccardo Saponara oraz Nico Gonzalez.

Kolejny raz nie zachwycił natomiast Juventus. Podopieczni Massimiliano Allegriego przystępowali do potyczki z Udinese Calcio w roli faworyta, ale jak to zwykle bywa w przypadku turyńskiej ekipie, fajerwerków w jej wykonaniu kibice nie doświadczyli. Juve zagrało do bólu cynicznie, ale osiągnęło cel i zainkasowało pełną pulę dzięki bramce zdobytej przez Danilo w 86. minucie. W szeregach turyńskiej ekipy całe zawody rozegrał Wojciech Szczęsny, a od 66 minuty na placu gry pojawił się Arkadiusz Milik.

ONI ZNOWU TO ZROBILI! 👏💥



Leandro Paredes → Federico Chiesa → Danilo = ⚽

Juventus FC ponownie strzelił gola w końcówce spotkania, który dał im trzy punkty! 🎯🔥 #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/poVvsJltfA — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 7, 2023

Wyniki meczów 17. kolejki Serie A

ACF Fiorentina – US Sassuolo 2:1 (0:0)

1:0 Saponara 48′

1:1 Berardi 57′ (k.)

2:1 Gonzalez 90+1′ (k.)

Juventus FC – Udinese Calcio 1:0 (0:0)

1:0 Danilo 86′

