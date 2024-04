“Pojawiły się lekkie nerwy”. Młody piłkarz opisuje debiut w Man Utd

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ethan Wheatley

Ethan Wheatley opisuje pierwszy występ w Manchesterze United

Manchester United w środowy wieczór odniósł niezwykle cenne zwycięstwo nad Sheffield United (4:2). Bohaterem tego spotkania został Bruno Fernandes, który tego dnia popisał się dwoma trafieniami oraz jedną asystą. Jednak ten mecz do końca życia zapadnie w głowie innemu piłkarzowi „Czerwonych Diabłów”.

W spotkaniu przeciwko Sheffield United na boisku pojawił się Ethan Wheatley, dla którego był to debiut w seniorskiej drużynie Manchesteru United. 18-latek zarazem stał się 250. wychowankiem „Czerwonych Diabłów”, który dostąpił zaszczytu występu w pierwszym zespole. Utalentowany zawodnik na łamach klubowej telewizji „MUTV” opowiedział o tej chwili, a także zdradził, że mocno mu pomagał na boisku Bruno Fernandes.

– Bruno odciągnął mnie na bok i powiedział: „Mam 9 minut, aby spróbować wypracować ci bramkę”. Starałem się więc pokazywać na pozycjach, ale ostatecznie się nie udało. Mam nadzieję, że stanie się to wkrótce – powiedział Ethan Wheatley cytowany przez serwis „DevilPage”.

– Manchester United To wielki klub z wielką historią, zwłaszcza jeśli chodzi o akademię. To wielki zaszczyt, że mogłem zadebiutować i, że zostałem wychowankiem numer 250. To coś ekstra. Byłem podekscytowany, kiedy dostałem sygnał, że wchodzę. Pojawiły się lekkie nerwy, ale kiedy tylko się przebrałem i byłem gotowy do wejścia, to poczułem podekscytowanie. Chciałem spisać się jak najlepiej dla drużyny – opowiedział 18-latek.

Sprawdź także: Man United powinien pozbyć się Rashforda. Ekspert wycenił gracza. Promocyjna kwota