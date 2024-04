PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Man City gotowe wydać ponad 100 milionów na Bruno Guimaraesa

Manchester City po odpadnięciu w ćwierćfinale Ligi Mistrzów będzie szukał wzmocnień na rynku transferowym, aby w przyszłym sezonie wrócić do walki o najcenniejsze trofeum w klubowym futbolu. The Citiziens latem będą chcieli wzmocnić drugą linię, tym bardziej że niepewna jest przyszłość w klubie Kevina De Bruyne. Z najnowszych doniesień medialnych wynika, że na Etihad Stadium może trafić jedna z gwiazd Premier League.

Jak poinformował dziennik Daily Mail ze względu na rozczarowującą postawę nowych środkowych pomocników Manchester City chce pozyskać Bruno Guimaraesa. Kwota transferu w przypadku sprowadzenia Brazylijczyka może sięgnąć ponad 100 milionów euro. Choć 26-latek jest kluczowym zawodnikiem Newcastle, to Sroki być może będą zmuszone do sprzedaży zawodnika. Wynika to przede wszystkim z regulaminu finansowego fair-play, którego angielski klub musi przestrzegać, aby uniknąć dotkliwej kary.

Guimaraes do The Magpies trafił zimą 2022 roku z Lyonu za 42 miliony euro. Od tego momentu rozegrał w klubie 102 mecze, w których strzelił 14 goli i zaliczył tyle samo asyst. Poza Obywatelami transferem reprezentanta Brazylii zainteresowany jest również Arsenal oraz Real Madryt. Obecna umowa 26-latka z Newcastle obowiązuje do lata 2028 roku.