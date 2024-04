fot. Sipa US / Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola i Rafael Leao

Rafael Leao jednym z głównych celów Manchesteru City

Manchester City w tej kampanii jest na dobrej drodze do tego, aby wygrać kolejno mistrzostwo Premier League. Jednocześnie władze klubu powoli zaczynają koncentrować się na letnim okno transferowym, chcąc wzmocnić drużynę przed nowym sezonie. Uwaga władz klubu skierowana jest między innymi na posiłki do ofensywy.

Serwis Fichajes.net przekonują, że Manchester City jest dzisiaj gotowy na to, aby wydać 150 milionów euro na nowego napastnika. Na liście życzeń przedstawiciela Premier League znajduje się Rafael Leao. Mimo że zawodnik nie tak dawno przedłużył kontrakt z AC Milan. Duże wydatek związany z ewentualnym transferem z udziałem Portugalczyka nie odstraszył sterników angielskiej ekipy.

Rafaela Leao na radarze innych gigantów

W ostatnim czasie ze sternikami Rossonerich w sprawie pozyskania Rafaela Leao zwracało się kilka klubów. W mediach niejednokrotnie przewijał się też temat Paris Saint-Germain, co nie może dziwić. Tym bardziej że zawodnik robił ostatnio postępy w swojej grze. Tak naprawdę taka sytuacja ma miejsce, odkąd zaczął wyróżniać się w Sportingu CP, a później w Lille. To zaowocowało przeprowadzką do Ac Milan, gdzie zwrócił na siebie uwagę Josep Guardioli.

Reprezentant Portugalii w tej kampanii wystąpił łącznie w 42 spotkaniach, notując w nich 13 trafień i 13 asyst.