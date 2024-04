Paris Saint-Germain wciąż szuka odpowiedniego zawodnika, który zastąpi Kyliana Mbappe. Według La Repubblica Francuzi są gotowi sprowadzić do klubu Marcusa Thurama z Interu Mediolan.

Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Marcus Thuram ma zastąpić Mbappe w PSG

Paris Saint-Germain za nieco ponad dwa miesiące oficjalnie rozstanie się z Kylianem Mbappe. Choć francuska gwiazda wciąż nie ogłosiła decyzji o odejściu z klubu, to wszystko wskazuje na to, że latem dołączy do Realu Madryt. W obliczu poważnego osłabienia kadry mistrzowie Francji szukają odpowiedniego następcy jednego z najlepszych piłkarzy na świecie.

Jak podaje włoska La Repubblica miano następcy Mbappe przypadło jednej z gwiazd Interu Mediolan. Na radarze paryskiego klubu znalazł się Marcus Thuram. Francuz, który posiada włoskie obywatelstwo trafił do Nerazzurrich na zasadzie wolnego transferu. Dość szybko jednak okazało się, że sprowadzenie go na San Siro było strzałem w dziesiątkę.

Thuram w barwach Il Biscione ma za sobą znakomity sezon. 26-latek stworzył zabójczy duet z Lautaro Martinezem i miał ogromny wkład w zdobycie mistrzostwa kraju. Łącznie reprezentant Francji wystąpił w 42 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 14 goli i zaliczył 12 asyst.

La Repubblica sugeruje, że Paris Saint-Germain może zapłacić za Thurama kwotę rzędu 55 milionów euro. Jeśli Inter zgodzi się sprzedać zawodnika, to po raz kolejny zainkasuje bardzo dużą sumę na sprzedaży piłkarza, który dołączył do klubu jako wolny agent. Nie tak dawno, ponieważ rok temu za podobną kwotę odszedł Andre Onana. Kameruńczyk również trafił do Mediolanu na zasadzie wolnego transferu.