Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Stefano Pioli

Francesco Farioli w kręgu zainteresowań Milanu

AC Milan, choć wciąż nie zdecydował się na ostateczną decyzję ws. przyszłości Stefano Pioliego, to wydaje się, że sprawa została przesądzona po ostatniej porażce w derbach. Włoski trener po raz szósty z rzędu przegrał Derby della Madonnina. Co więcej, jako szkoleniowiec Rossoneri poniósł najwięcej porażek w historii w starciach z Interem.

Zarówno Gerry Cardinale, jak i Zlatan Ibrahimović w poczcie czoła pracują nad znalezieniem odpowiedniego kandydata, który wniesie do szatni powiew świeżości. Według doniesień Corriere della Sera w grze o fotel trenera AC Milanu jest aż pięciu kandydatów. W ostatnim czasie na to listę dopisany został Francesco Farioli. Włoch aktualnie pracuje w OGC Nicea, gdzie osiąga znakomite wyniki. Przez pierwszą część sezonu walczył nawet z PSG o pierwsze miejsce w Ligue 1. Dobra postawa francuskiej ekipy skłoniła czerwono-czarnych do przemyśleń w kontekście zatrudnienia 35-latka w Mediolanie.

Farioli jako trener Nicei prowadził zespół w 34 meczach, z których wygrał 16 spotkań. Średnio drużyna pod jego wodzą zdobywa 1.6 punktu na mecz. Wcześniej pracował jako pierwszy trener w Turcji, gdzie odpowiadał za wyniki Alanyasporu oraz Karagumruk. Natomiast w Serie A zbierał doświadczenie jako trener bramkarzy Sassuolo oraz Benevento.

Francesco Farioli to nie jedyny kandydat do pracy na San Siro. W walce o stanowisko trenera Milanu znajdują się również: Marc van Bommel, Julen Lopetegui, Domenico Tedesco oraz Paulo Fonseca. Z wymienionego grona tylko Hiszpan jest aktualnie bezrobotny. Van Bommel ma kontrakt z belgijską Antwerpia. Tedesco pracuje z reprezentacją Belgii, a Paulo Fonseca odpowiada za wyniki francuskiego OSC Lille.