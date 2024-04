PressFocus Na zdjęciu: Angel Rodado

Wisła – Podbeskidzie, typy bukmacherskie

Wisła Kraków po kolejnej wpadce, jaką był remis z Resovią, musi w piątkowy wieczór sięgnąć po komplet punktów. Gospodarze mogą być co prawda myślami przy czekającym ich w przyszłym tygodniu finale Pucharu Polski, ale w najbliższym ligowym meczu nie mogą sobie pozwolić na kolejne potknięcie. Zwycięstwo z przedostatnią drużyną ligowej tabeli jest ich obowiązkiem. Nie oznacza to jednak, że Podbeskidzie nie jest w stanie sprawić niespodzianki. Inne drużyny walczące o utrzymanie pokazały mu jak przeciwstawić się Wiśle. Ja w tym meczu spodziewam się przede wszystkim goli. Mój typ: powyżej 2,5 bramki

Wisła – Podbeskidzie, ostatnie wyniki

Wisła Kraków pod wodzą Alberta Rude nie potrafi wskoczyć na poziom, którego od niej się oczekuje. O ile Biała Gwiazda świetnie spisywała się w Pucharze Polski, czego dowodem jest awans do finału, to w lidze notuje rozczarowujące wyniki. Z ostatnich pięciu ligowych meczów Wisła wygrała zaledwie jedno – 3:2 ze Zniczem Pruszków, choć do przerwy przegrywała 0:2. W ostatni weekend wiślacy zaledwie zremisowali 1:1 z innym broniącym się przed spadkiem zespołem – Resovią.

Podbeskidzie jest natomiast na drodze do… drugiej ligi. Drużyna z Bielska-Białej zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli, a do bezpiecznej lokaty traci aż osiem punktów. Strata ta wydaje się być nie do odrobienia, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że do końca sezonu pozostało już tylko pięć kolejek. Górale w ostatnich czterech ligowych meczach zdobyli tylko jeden punkt. W ostatnim spotkaniu przegrali 0:2 przed własną publicznością z GKS-em Tychy.

Wisła – Podbeskidzie, historia

Podbeskidzie jedno z czterech zwycięstw w tym sezonie odniosło właśnie w spotkaniu z Wisłą. Rozegrany w październiku ubiegłego roku mecz w Bielsku-Białej zakończył się wygraną 2:1 gospodarzy, choć to goście z Krakowa wyszli jako pierwsi na prowadzenie. Trzeba również zaznaczyć, że wiślacy przez godzinę meczu musieli grać w osłabieniu.

W poprzednim sezonie mecz w Krakowie zakończył się remisem 3:3, natomiast w Bielsku-Białej pewnie 3:0 triumfowała Wisła.

Wisła – Podbeskidzie, kursy bukmacherskie

Wisła ma po swojej stronie zdecydowanie więcej atutów i jest uważana za wyraźnego faworyta tego meczu. Kurs na wygraną Wisły to najczęściej 1.53. Z kolei na zwycięstwo Podbeskidzie kurs wynosi nawet 6.00. Z naszym kodem bonusowym do ComeOn będziesz mógł postawić zakład bez ryzyka na to spotkanie.

Wisła – Podbeskidzie, typ kibiców

Wisła – Podbeskidzie, przewidywane składy

Wisła do piątkowego spotkania przystąpi osłabiona brakiem dwóch kontuzjowanych zawodników – Goku i Bartosza Talara. Do składu po pauzie za żółte kartki będzie mógł wrócić Alan Uryga.

Wisła: Raton – Jarock, Uryga, Colley, Junca – Baena, Duda, Carbo, Gogół, Rodado – Sobczak

Podbeskidzie: Krzepisz – Willmann, Mikołajewski, Senić, Tomasik, Martinaga, Bida, Małachowski, Misztal, Banaszewwski – Ilicić

Wisła – Podbeskidzie, transmisja meczu

Mecz Wisła – Podbeskidzie rozegrany zostanie w piątek (26 kwietnia) o godzinie 20:30. Rywalizację, która odbędzie się na stadionie przy ulicy Reymonta, będzie można obejrzeć na kanale Polsat Sport Extra.

