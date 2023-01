fot. PressFocus Na zdjęciu: Danilo

Juventus w drugim sobotnim meczu 17. kolejki Serie A pokonał na swoim stadionie Udinese Calcio (1:0). Bohaterem Starej Damy został Danilo, który decydującego gola strzelił w ostatnich fragmentach rywalizacji.

Juventus wygrał jedenasty mecz w lidze włoskiej w tym sezonie

Stara Dama może pochwalić się passą ośmiu z rzedu zwycięstw

Całe zawody zaliczył w sobotę Wojciech Szczęsny, a Arkadiusz Milik pojawił się na boisku w 66. minucie

Juventus toporny, ale z pełną pulą

Juventus przystępował do sobotniej potyczki, chcąc w dobrym stylu przywitać się ze swoimi kibicami na Allianz Stadium w 2023 roku. Na drodze Starej Damy stanęło jednak nieobliczalne Udinese Calcio, które zdecydowanie miało potencjał na to, aby zawiesić poprzeczkę Juve wyżej, niż kilka dni temu Cremonese.

Pierwsza polowa na stadionie w Turynie nie była ładnym dla oka widowiskiem. Żadnej ze stron nie udało się strzelić gola. Chociaż Juventus i Udinese oddali po dwa celne strzały. Najlepszą okazję do zdobycia bramki miał Daniele Rugani, próbując pokonać golkipera rywali uderzeniem głową. Na posterunku był jednak Marco Silvestri.

W drugiej połowie już w 52. minucie przed szansą zdobycia bramki znalazł się Moise Kean. Napastnik Juve oddał strzał z akrobatycznej pozycji, ale ostatecznie piłka po jego próbie przeleciała nad poprzeczką. Tifosi gości mogli zatem odetchnąć z ulgą.

Juventus grał do końca i to się opłaciło. Kolejny raz cynizm Starej Damy przyniósł efekt w tej kampanii. W 86. minucie na prowadzenie turyńską ekipę wyprowadził Danilo, wykorzystując podanie Federico Chiesy. Do końca zawodów wynik już się nie zmienił i ósma z rzędu wiktoria Juventusu stała się faktem.

ONI ZNOWU TO ZROBILI! 👏💥



Leandro Paredes → Federico Chiesa → Danilo = ⚽

Juventus FC ponownie strzelił gola w końcówce spotkania, który dał im trzy punkty! 🎯🔥 #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/poVvsJltfA — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 7, 2023

Już w następnej kolejce turyńczycy zmierzą się na wyjeździe w hicie 18. kolejki z SSC Napoli. Z kolei ekipa Andrei Sottila zagra u siebie z Bolognią.