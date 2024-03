Imago / Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Antonio Sanabria

Napoli mierzyło się z Torino w 28. kolejce Serie A

Antonio Sanabria zdobył fantastyczną bramkę

Napastnik Torino strzałem z przewrotki pokonał bramkarza

Sanabria w pięknym stylu wyrównał wynik meczu z Napoli

Torino w ramach 28. kolejki Serie A udało się na wyjazd do Neapolu, aby zmierzyć się z Napoli. Choć w pierwszej połowie kibice zebrani na trybunach Stadio Diego Armando Maradona nie oglądali bramek, to w drugiej połowie mieli co podziwiać.

Napoli objęło prowadzenie w 61. minucie za sprawą trafienia Kvaratskhelii, lecz prawdziwe show skradł Antonio Sanabria. Napastnik Torino błyskawicznie odpowiedział na gola gospodarzy. Trzy minuty po stracie bramki jego zespół wykonywał rzut rożny. Futbolówka po odbiciu się od jednego z piłkarzy znalazła się blisko 28-latka, a ten bez zastanowienia złożył się do strzału z przewrotki i pokonał będącego w bramce Alexa Mereta.

Warto zaznaczyć, że Sanabria na placu gry pojawił się zaledwie minutę przed tym jak wpisał się na listę strzelców. Łącznie Paragwajczyk w tym sezonie strzelił 4 bramki w 25 meczach w barwach Torino.