Juventus bierze gwiazdę Ligue 1. Romano ogłasza wielki transfer

UPI / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Jonathan David podpisze kontrakt z Juventusem

Juventus jak dotąd wydał ponad 70 milionów euro podczas letniego okna transferowego. Natomiast cała suma została przeznaczona na zawodników, którzy w poprzednim sezonie przebywali w klubie na wypożyczeniu. Stara Dama postanowiła wykupić Nico Gonzaleza, Lloyda Kelly’ego, Pierre Kalulu oraz Michele Di Gregorio. Teraz zarząd turyńczyków skupił się na kolejnych wzmocnieniach.

Od dłuższego czasu w mediach pojawiały się informacje, że rozmowy z klubem prowadzi Jonathan David. Po tym jak Juventus odpadł z Klubowych Mistrzostw Świata, sprawa nabrała rozpędu. Fabrizio Romano przekazał nowe wieści ws. rozmów obu stron.

REKLAMA | +18 | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Okazuje się, że David oraz Juventus zdołali osiągnąć porozumienie dotyczące warunków kontraktu. W najbliższym czasie reprezentant Kanady przyleci do Turynu, aby przejść badania lekarskie, po czym złoży podpis pod wieloletnią umową.

Warto zaznaczyć, że Bianconeri nie zapłacą ani gorsza za transfer. Jonathan David od 1 lipca jest wolnym zawodnikiem na rynku transferowym. Z ostatnim dniem czerwca wygasł jego kontrakt z OSC Lille, w którym występował w latach 2020-2025. Dla francuskiego zespołu rozegrał 232 mecze, w których zdobył 109 goli. Razem z klubem sięgnął po mistrzostwo Ligue 1 w 2021 roku.

Podpisanie kontraktu z Davidem może oznaczać, że zbliża się moment rozstania z Dusanem Vlahoviciem. Serb ma tylko rok do końca kontraktu, przez co Juventus chce go sprzedać, żeby nie dopuścić do sytuacji, gdy w przyszłym roku odejdzie za darmo.