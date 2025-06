Malick Thiaw nie skorzysta z oferty Como. Według „Calciomercato.com” obrońca Milanu odrzuci propozycję transferu, ponieważ jego priorytetem jest powrót do Bundesligi jeszcze tego lata.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Thiaw bliski odejścia z Milanu podczas letniego mercato

Malick Thiaw nie znajduje się w planach Massimiliano Allegriego na sezon 2025/26. Milan jest gotów na rozstanie z 23-letnim obrońcą i umożliwił Como rozpoczęcie negocjacji. Zespół Cesca Fabregasa chce wzmocnić linię defensywną i złożyli Thiawowi atrakcyjną ofertę finansową. Rossoneri z kolei mieli zaakceptować propozycję 25 mln euro.

Według „Calciomercato.com” Niemiec nie jest jednak zainteresowany przenosinami nad jezioro Como. Priorytetem stopera jest powrót do ojczyzny, a konkretnie do Bundesligi. Taki ruch ma zwiększyć jego szanse na powołanie do reprezentacji Niemiec w sezonie 2025/26. Thiaw nie ukrywa, że gra w rodzimej lidze byłaby krokiem w stronę ustabilizowania pozycji w kadrze narodowej i przepustką na mundial w USA.

Zawodnik nie zaakceptuje kontraktu opiewającego na 4 miliony euro rocznie, który oferuje Como. Woli poczekać na propozycję z Bundesligi, nawet jeśli oznacza to rezygnację z lepszych warunków finansowych. Dla Thiawa liczy się przede wszystkim rozwój sportowy i perspektywa gry na najwyższym poziomie.

W ostatnich dniach pojawiły się także informacje o wspólnej ofercie dla Como, obejmującej Thiawa i Alvaro Moratę. Według doniesień Football Italia, Milan wycenił ten pakiet na 40 milionów euro. W przypadku Hiszpana kluczową rolę odgrywa Galatasaray, gdzie napastnik przebywa na wypożyczeniu do końca 2025 roku. Obie strony czekają na zielone światło z Turcji.

