Nico Williams przekazał wiadomość agentowi. Chodzi o Barcelonę

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Nico Williams dał Barcelonie zielone światło

Barcelona przez tygodnie walczyła o Nico Williamsa i wreszcie osiągnęła przełom w tej sprawie. Zawodnik, który był głównym celem transferowym klubu, wrócił z wakacji, by formalnie udzielić pełnomocnictwa działaczom Blaugrany. Dzięki temu klub może działać w jego imieniu i przyspieszyć finalizację transakcji.

Główną przeszkodą w rozmowach były w ostatnim czasie obawy agenta Nico dotyczące możliwości rejestracji zawodnika. Barcelona, chcąc rozwiać wątpliwości, przekazała przedstawicielowi piłkarza aż 30 dokumentów potwierdzających stabilność finansową i plan działania.

Według Jose Alvareza z „El Chiringuito”, to wystarczyło, by przekonać zarówno agenta, jak i samego zawodnika. – Oto gwarancje, chcę to sfinalizować – miał powiedzieć Nico, nakłaniając agenta do zgody na transfer.

Barcelona planuje aktywować klauzulę wykupu w wysokości 62 milionów euro jeszcze w tym tygodniu. Część źródeł wskazuje na piątek jako możliwy termin, ale klub chce dopiąć wszystko najpóźniej w ciągu dwóch tygodni.

Dla Nico ważne jest, by zamknąć temat transferu zanim rozpocznie przygotowania do sezonu z Athletic Club. Jego determinacja oraz działania Barcelony wskazują, że porozumienie jest już bardzo blisko.

