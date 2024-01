Imago / Daniele Buffa Na zdjęciu: Denzel Dumfries

Denzel Dumfries przeżywa trudny okres w Interze Mediolan

Holender od grudnia zagrał tylko w 3 meczach

Kontrakt wahadłowego z Interem wygasa w czerwcu 2025 roku

Denzel Dumfries może odejść z Interu Mediolan

Denzel Dumfries i jego przyszłość w Interze Mediolan stoi pod dużym znakiem zapytania. Holender w związku z kontuzją stracił miejsce w składzie, a gdy doszedł do zdrowia, to Simone Inzaghi posadził go na ławce rezerwowych. Wobec braku gry i niedawnego transferu nowego wahadłowego 27-latek może mieć coraz większe problemy, aby regularnie pojawiać się na boisku. Co więcej, Matteo Darmian, który go zastąpił, pokazuje się z bardzo dobrej strony i nie daje powodów, aby zmieniać aktualną hierarchię w drużynie.

Portal “Goal.com” zauważa, że w najbliższym czasie władze Interu mogą podjąć decyzję o wystawieniu gracza na listę transferową. Również niepewna jest jego sytuacja kontraktowa. Obecna umowa wygasa w czerwcu 2025 roku, a w negocjacjach na temat nowego kontraktu wciąż pozostaje rozbieżność w kwestiach finansowych.

Reprezentant Holandii w barwach “Nerazzurri” gra od sezonu 2021/2022. Od początku był podstawowym piłkarzem na prawym wahadle. Jak dotąd wystąpił w 114 meczach w koszulce Interu, w których strzelił 9 bramek i zanotował 18 asyst.

