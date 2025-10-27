Napoli w najbliższym czasie będzie musiało radzić sobie bez jednej z największych gwiazd. W spotkaniu z Interem Kevin De Bruyne doznał poważnego urazu mięśniowego. Klub ujawnił wyniki badań.

Giuseppe Maffia/ Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne (Napoli - Inter)

Napoli na dłużej bez De Bruyne

W sobotę mistrzowie Włoch sięgnęli po niezwykle ważne zwycięstwo. Napoli wygrało 3:1 z Interem, a więc najgroźniejszym rywalem w walce o tytuł. Partenopei nie mogą być w pełni zadowoleni z sukcesu, ponieważ kontuzji doznał Kevin De Bruyne.

Gwiazdor Azzurrich tuż po skutecznym wykonaniu rzutu karnego złapał się za prawe udo i po chwili został zmieniony. Klub potwierdził kontuzję swojej gwiazdy.

– W wyniku kontuzji odniesionej podczas meczu z Interem Kevin De Bruyne przeszedł badania diagnostyczne w szpitalu Pineta Grande Hospital, które wykazały poważne uszkodzenie mięśnia dwugłowego uda prawego. Piłkarz reprezentacji Włoch rozpoczął już rehabilitację – czytamy w oficjalnym komunikacie.

„Poważne uszkodzenie” oznacza co najmniej kilkutygodniową, a najprawdopodobniej nawet kilkumiesięczną pauzę. Wszystko wskazuje na to, że reprezentant Belgii w tym roku już nie pojawi się na boisku.