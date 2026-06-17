Piłkarz Górnika Zabrze wprost o odejściu Hellebranda. „Myślę, że to był główny czynnik”

17:43, 17. czerwca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Kanał Sportowy

Patrik Hellebrand ku dużemu zaskoczeniu zamienił Górnik Zabrze na Koronę Kielce. W rozmowie z Kanałem Sportowym swoimi przemyśleniami na ten temat podzielił się Tomasz Loska.

Patrik Hellebrand
Obserwuj nas w
ZUMA Press Inc/Alamy Na zdjęciu: Patrik Hellebrand

Loska uważa, że kwestie finansowe zdecydowały o odejściu Hellebranda

Górnik Zabrze będzie za nieco ponad miesiąc walczył o awans do Ligi Mistrzów. W europejskich pucharach na pewno nie pomoże im jedna z największych gwiazd zespołu, czyli Patrik Hellebrand. Czeski pomocnik odszedł z klubu, ale wybór nowego pracodawcy mocno zaskoczył nie tylko kibiców, ale również ekspertów. 27-latek zdecydował się zostać w Ekstraklasie, przechodząc do Korony Kielce.

ZAKŁAD BEZ RYZYKA DO 100 PLN na mecz Anglia - Chorwacja! Załóż konto w STS z kodem GOAL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

O odejście Hellebranda zapytany został Tomasz Loska w Kanale Sportowym. Bramkarz Górnika Zabrze uważa, że zdecydowały kwestie finansowe. Sugeruje, że musiał dostać dużą podwyżkę, jeśli zdecydował się odejść z klubu, z którym był emocjonalnie związany.

Jakby inna platforma sportowa zadzwoniła do ciebie i dała ci 2x twój kontrakt, to myślę, że też byś to solidnie przemyślał. Myślę, że to był główny czynnik u niego. Był na tyle emocjonalnie związany z Górnikiem, że to naprawdę musiała być gruba przebitka – powiedział Tomasz Loska na Kanale Sportowym.

Piotr Koźmiński na łamach Goal.pl ujawnił, o jakich zarobkach mowa. Hellebrand w Koronie Kielce może liczyć na wynagrodzenie rzędu 600 tysięcy euro rocznie. Złocisto-Krwiści zapłacili za niego 1,7 mln euro, bijąc jednocześnie rekord transferowy klubu. Hellebrand w barwach Górnika grał od lipca 2024 roku. Łącznie wystąpił w 72 meczach, w których strzelił 6 goli i zaliczył 2 asysty.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości