Piłkarz Górnika Zabrze wprost o odejściu Hellebranda. „Myślę, że to był główny czynnik”

Patrik Hellebrand ku dużemu zaskoczeniu zamienił Górnik Zabrze na Koronę Kielce. W rozmowie z Kanałem Sportowym swoimi przemyśleniami na ten temat podzielił się Tomasz Loska.

ZUMA Press Inc/Alamy Na zdjęciu: Patrik Hellebrand

Loska uważa, że kwestie finansowe zdecydowały o odejściu Hellebranda

Górnik Zabrze będzie za nieco ponad miesiąc walczył o awans do Ligi Mistrzów. W europejskich pucharach na pewno nie pomoże im jedna z największych gwiazd zespołu, czyli Patrik Hellebrand. Czeski pomocnik odszedł z klubu, ale wybór nowego pracodawcy mocno zaskoczył nie tylko kibiców, ale również ekspertów. 27-latek zdecydował się zostać w Ekstraklasie, przechodząc do Korony Kielce.

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O odejście Hellebranda zapytany został Tomasz Loska w Kanale Sportowym. Bramkarz Górnika Zabrze uważa, że zdecydowały kwestie finansowe. Sugeruje, że musiał dostać dużą podwyżkę, jeśli zdecydował się odejść z klubu, z którym był emocjonalnie związany.

– Jakby inna platforma sportowa zadzwoniła do ciebie i dała ci 2x twój kontrakt, to myślę, że też byś to solidnie przemyślał. Myślę, że to był główny czynnik u niego. Był na tyle emocjonalnie związany z Górnikiem, że to naprawdę musiała być gruba przebitka – powiedział Tomasz Loska na Kanale Sportowym.

Piotr Koźmiński na łamach Goal.pl ujawnił, o jakich zarobkach mowa. Hellebrand w Koronie Kielce może liczyć na wynagrodzenie rzędu 600 tysięcy euro rocznie. Złocisto-Krwiści zapłacili za niego 1,7 mln euro, bijąc jednocześnie rekord transferowy klubu. Hellebrand w barwach Górnika grał od lipca 2024 roku. Łącznie wystąpił w 72 meczach, w których strzelił 6 goli i zaliczył 2 asysty.