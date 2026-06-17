Widzew Łódź chce tego piłkarza. Jest do wzięcia za darmo

17:33, 17. czerwca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  gsp.ro

Widzew Łódź interesuje się kolejnym piłkarzem. Z doniesień serwisu gsp.ro wynika, że na liście życzeń znalazł się Alexandru Matan. Ostatni sezon spędził w Panetolikosie w greckiej ekstraklasie.

Aleksandar Vuković
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Alexandru Matan łączony z Widzewem Łódź

Widzew Łódź ma za sobą jeden z najgorszych sezonów od momentu powrotu do Ekstraklasy. Mało nie brakowało, a mogli spaść z najwyższej klasy rozgrywkowej. Finalnie udało im się wywalczyć utrzymanie, ale niesmak po kiepskim sezonie pozostał. W przyszłej kampanii muszą zaprezentować się dużo lepiej, a pomóc w tym ma kilku nowych zawodników.

Na ten moment Widzew nie sfinalizował jeszcze żadnego transferu. Na liście życzeń jest jednak dużo zawodników, którzy są łączeni z klubem. Ostatnio pojawiła się informacja, że interesują się obrońcą Piasta Gliwice, za którego trzeba zapłacić milion euro.

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Z informacji serwisu gsp.ro wynika, że pod obserwacją jest również Alexandru Matan. To 26-letni pomocnik, który ostatni sezon spędził w Grecji, gdzie bronił barw Panetolikosu. Wcześniej grał w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w Dibba Al-Hisn oraz w Stanach Zjednoczonych w drużynie Columbus Crew. W rodzimej lidze zakładał koszulki Rapidu Bukareszt i FC Viitorul.

Matan w minionym sezonie rozegrał 40 spotkań, strzelił 6 bramek i zaliczył 3 asysty. Jego kontrakt wygasa w czerwcu, więc jest do wzięcia za darmo. Natomiast zainteresowanie nim jest duże, ponieważ oprócz Widzewa myśli o nim Atromitos. Matan nie zadebiutował nigdy w reprezentacji Rumunii, ale zagrał 2 mecze w młodzieżowej kadrze. Jest wyceniany na 1,8 mln euro.

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