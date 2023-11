Chris Smalling cały czas budzi niepokój w szeregach AS Roma. Anglik cały czas zmaga się z zapaleniem ścięgien, co skutkuje tym, że najpewniej do końca roku zawodnik nie pojawi się już na boisku.

fot. Imago / IPA Sport / ABACA / BRIPASport Na zdjęciu: Chris Smalling

Wszystko wskazuje na to, że w tym roku Chris Smalling nie wróci już do gry

Nowe wieści na temat 33-latka przekazał serwis TuttoMercatoWeb

Angielski defensor zmaga się z kontuzją ścięgien

AS Roma zaniepokojona, Smalling z kłopotami zdrowotnymi

Chris Smalling miał być kluczową postacią defensywy AS Roma w tej kampanii. W każdym razie od wrześniowej porażki z AC Milan (1:2) doświadczony zawodnik nie pojawił się na boisku w barwach Giallorissich. Zawodnik od tamtej pory zmaga się z zapaleniem ścięgien, co zmusiło go do opuszczenia ostatnich 13 meczów w Serie A i Pucharze Włoch i w Lidze Europy.

Jose Mourinho jest coraz bardziej zaniepokojony sytuacją zdrowotną piłkarza. Portugalczyk liczy jednocześnie, że władze Romy podejmą decyzję o pozyskaniu nowego defensora w trakcie styczniowego okna transferowego.

TuttoMercatoWeb podało, że Smalling wciąż nie wrócił do treningów w ekipie z Rzymu. Wszystko wskazuje na to, że będzie to możliwe dopiero po przerwie świątecznej.

Bram angielskiego obrońcy nie jest jedynym problemem dla przedstawiciela Serie A. Wyłączony aż do stycznia z gry jest Marash Kumbulla. Z kolei Evan N’dick niebawem uda się na Puchar Narodów Afryki.

