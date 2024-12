Juventus i Napoli wymienią się piłkarzami? Nastąpił przełom

Juventus i SSC Napoli w niedalekiej przyszłości mogą się wymienić piłkarzami. Do zespołu z Turynu trafiłby Giacomo Raspadori, natomiast w drugą stronę powędrowałby Danilo - donosi "TuttoJuve".

Antonio Balasco / DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta oraz Antonio Conte

Juventus i Napoli dopną wymianę z udziałem Danilo oraz Raspadoriego?

Transfery na linii Juventus – SSC Napoli zawsze wywoływały burzę. Między kibicami tych drużyn panują wrogie relacje, przez co piłkarze nie mieli łatwego życia po przejściu do wrogiego zespołu. Wystarczy sobie przypomnieć historię Gonzalo Higuaina, którego koszulki fanów Azzurrich były wyrzucane na śmietnik, po tym jak zdecydował się podpisać kontrakt ze Starą Damą.

Jak się okazuje, wkrótce może dojść do kolejnej transakcji Juventusu z SSC Napoli. Jednak tym razem będzie ona podwójna. Z informacji przekazanych przez serwis „TuttoJuve” dowiadujemy się, że może dojść do wymiany. Na południe Italii powędrowałby Danilo, natomiast do zespołu prowadzonego przez Thiago Mottę zawitałby Giacomo Raspadori.

Doświadczony Brazylijczyk obecnie nie znajduje się w planach Juventusu. Turyńczycy zatem bez problemu mogliby pozbyć się jego osoby. SSC Napoli natomiast upatruje w reprezentancie Canarinhos odpowiedniego zawodnika, który wzmocniłby formację defensywną. Antonio Conte niezwykle ceni wszechstronnych piłkarzy, a właśnie takim jest Danilo.

Inaczej sytuacja wygląda z Giacomo Raspadorim. Azzurri jeszcze kilka tygodni temu nie chcieli rozmawiać z innymi klubami w sprawie mistrza Europy z 2020 roku. Teraz sytuacja się jednak zmieniła. Aurelio De Laurentiis i jego świtą rozważają dopięcie wymiany z udziałem byłego gracza Sassuolo i wcześniej wspomnianego Danilo.