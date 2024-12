Łakomy z debiutanckim trafieniem w Lidze Mistrzów! Piękny gol Polaka [WIDEO]

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Łakomy

Łukasz Łakomy uciszył Stuttgart!

Na środowy wieczór został zaplanowany mecz, w którym VfB Stuttgart przed własną publicznością podejmował BSC Young Boys w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Polscy kibice mieli okazje w tym spotkaniu od pierwszych minut oglądać Łukasza Łakomego. Wychowanek Wisły Puławy oraz akademii Legii Warszawa został desygnowany przez trenera, nie po raz pierwszy w trwających rozgrywkach europejskich pucharów, do gry w wyjściowym składzie.

Łukasz Łakomy bardzo szybko zaznaczył swoją obecność na boisku. Polski pomocnik bowiem już w 6. minucie meczu wpisał się na listę strzelców. 23-latek oddał precyzyjny strzał z dystansu i Alexander Nubel był w tej sytuacji kompletnie bez szans. Tym samym były gracz Zagłębia Lubin strzelił swojego premierowego gola w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

🚨GOL ŁUKASZA ŁAKOMEGO! 🎯 Polak daje prowadzenie Young Boys Berno w meczu z VfB Stuttgart! 🔥🔥🔥



Radość BSC Young Boys z prowadzenia długo nie trwała. Kilkanaście minut później gospodarze doprowadzili już do wyrównania. Do siatki trafił Angelo Stiller. Wynik do przerwy już nie uległy zmianie. Zespoły zatem schodziły do szatni z remisem 1:1.

Łukasz Łakomy natomiast strzelił swojego trzeciego gola w koszulce BSC Young Boys. Polski pomocnik może również pochwalić się czterema asystami. A takie statystyki 23-latek uzbierał w 51. występach dla szwajcarskiego zespołu.