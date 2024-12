Associated Press / Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Borussia Dortmund - FC Barcelona

Świetny mecz na Signal Iduna Park. Ferran Torres bohaterem Barcelony

W środowy wieczór odbyło się spotkanie między Borussią Dortmund a Barceloną w ramach 6. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Ten mecz był zapowiadany jako jeden z największych hitów tej serii gier, ale pierwsza połowa dzisiejszego pojedynku nie spełniła oczekiwań. Wówczas nie obejrzeliśmy bowiem żadnego gola, a na bramki musieliśmy poczekać na drugą odsłonę rywalizacji.

Zaraz po zmianie stronie lepiej wyglądała drużyna Dumy Katalonii, czego efektem było trafienie Raphinhi. Dani Olmo posłał doskonałe podanie do brazylijskiego skrzydłowego, a ten w obecnym sezonie jest bezbłędny i tym razem również się nie pomylił. Na odpowiedź zespołu gospodarzy nie czekaliśmy jednak zbyt długo czekać, ponieważ takowa przyszła niespełna dziesięć minut później.

𝐑𝐀𝐏𝐇𝐈𝐍𝐇𝐀! ⚽🇧🇷 Barcelona prowadzi 1:0 w Dortmundzie! 💪



📺 Transmisja meczu w CANAL+ EXTRA 1 i CANAL+ online: https://t.co/CSTjelglZW pic.twitter.com/ESdqWSWQQx — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) December 11, 2024

Nieodpowiedzialnie w polu karnym zachował się Pau Cubarsi, co skutkowało podyktowaniem rzutu karnego dla Borussii Dortmund. Do jedenastki podszedł Serhou Guirassy, który nie dał żadnych szans Inakiemu Peni. Aczkolwiek to nie zraziło Barcelony, która wróciła na prowadzenie w 75. minucie, kiedy do siatki trafił Ferran Torres.

W końcówce nie brakowało emocji, a niemieckiej ekipie ponownie udało się doprowadzić do wyrównania. Drugi raz na listę strzelców wpisał się Serhou Guirassy, który wykorzystał błąd linii obrony gości. W tej sytuacji nie najlepiej zachował się również Inaki Pena.

Koniec końców to jednak FC Barcelona postawiłą na swoim i wywiozła komplet punktów z Signal Iduna Park. Bohaterem ekipy prowadzonej przez Hansiego Flicka został super-rezerwowy, czyli Ferran Torres, który w 85. minucie zdobył swoją drugą bramkę.

Warto dodać, że Robert Lewandowski nie wyglądał najlepiej w dzisiejszym meczu i zszedł z boiska w 71. minucie. FC Barcelona z 15 punktami na koncie jest wiceliderem tabeli Ligi Mistrzów. Pierwsze miejsce zajmuje Liverpool, który posiada komplet oczek.

Borusia Dortmund – FC Barcelona 2:3 (0:0)

0:1 Raphinha 53′

1:1 Serhou Guirassy (rzut karny) 60′

1:2 Ferran Torres 75′

2:2 Serhou Guirassy 78′

2:3 Ferran Torres 85′