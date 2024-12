ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

SSC Napoli może pozyskać Joshuę Zirkzee

SSC Napoli w obecnym sezonie spisuje się zdecydowanie powyżej oczekiwań. Podopieczni Antonio Conte co prawda stracili pozycję lidera Serie A, ale wciąż ich forma jest spora zaskoczeniem. Azzurri chcą liczyć się w walce o scudetto. Jednak ich obecna ławka jest zbyt krótka. Aurelio De Laurentiis i świta zatem w styczniowym okienku transferowym poszukają wzmocnień.

Z informacji przekazanych przez „Il Mattino” dowiadujemy się, że Antonio Conte wyraził zgodę na transfer napastnika. SSC Napoli od jakiegoś czasu wykazuje zainteresowanie Joshuą Zirkzee z Manchester United, a teraz sam szkoleniowiec zgodził się na jego przyjście. Włoska prasa zdradza, że trener Azzurrich od dawna jest wielkim fanem talentu reprezentanta Holandii.

Jak już wiemy, przyszłość Joshuy Zirkzee w Manchesterze United stoi pod dużym znakiem zapytania. Holender miał fantastyczne wejście do zespołu z Old Trafford, ale jego kolejne występy przypominały bardziej wersję z Parmy niż Bologni. Czerwone Diabły zatem postarają się poszukać najlepszego rozwiązania dla obu ze stron, przez co poważnie w grę wchodzi odejście napastnika.

Joshua Zirkzee dotychczas rozegrał 21 spotkań w koszulce Mancheseru United. Reprezentant Holandii nie może się pochwalić dobrymi statystykami. Udało mu się bowiem tylko trzykrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć dwie asysty.