Roma może zdecydować się na kolejną zmianę trenera. Jest kandydat

Roma może zdecydować się na kolejną zmianę trenera. Wiceprezes klubu, Ryan Friedkin, aktywnie czas w stolicy Włoch. Spotyka się z drużyną i sztabem, by zbudować strategię transferową na zimowe okno i omówić możliwe zmiany w sztabie trenerskim.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Claudio Ranieri

Allegri na celowniku Romy

Ryan Friedkin od piątkowego poranka przebywa w ośrodku treningowym w Trigorii. Jego wizyta to nie tylko wsparcie drużyny przed sobotnim meczem z Lecce, ale też kluczowe rozmowy o przyszłości klubu. W tym tygodniu Friedkin ma w planach konsultacje z Claudio Ranierim, obecnym trenerem Romy, który odgrywa ważną rolę w wyborze swojego następcy. Jednym z nazwisk przewijających się w tych dyskusjach jest Massimiliano Allegri, były szkoleniowiec Juventusu.

Ranieri otwarcie wspiera kandydaturę Allegriego, którego zna i ceni za profesjonalizm oraz doświadczenie. Na razie nie ma oficjalnych negocjacji, ale nazwisko Allegriego krąży w biurach klubu. Wyniki obecnego sezonu mogą być kluczowe w podjęciu decyzji, zarówno pod kątem finansowym, jak i strategicznym.

Massimiliano Allegri, po wcześniejszym rozwiązaniu kontraktu z Juventusem, pozostaje wolnym agentem. Jego ambicje zawodowe skłaniają się ku pracy za granicą, dlatego od miesięcy intensywnie uczy się angielskiego. West Ham, szukający następcy Julena Lopeteguiego, wydaje się zainteresowany jego usługami, ale na razie brakuje konkretów. Jeśli rozmowy nie przyniosą efektu, Allegri jest gotów poczekać do lata, by wybrać projekt odpowiadający jego aspiracjom i być może pozostać we Włoszech.

