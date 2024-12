Tyler Dibling pokazuje się z dobrej strony w obecnym sezonie Premier League. To przykuło uwagę m.in. Manchesteru United, Chelsea oraz Tottenhamu Hotspur - poinformował serwis CaughtOffside.com.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Tyler Dibling

Tyler Dibling rozchwytywany na rynku transferowym

Tyler Dibling jest jednym z największych odkryć podczas obecnego sezonu Premier League. 18-letni skrzydłowy wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie Southampton, mimo młodego wieku i małego doświadczenia. Prawy napastnik rozegrał 16 meczów, strzelił 1 gola i zaliczył 2 asysty, licząc wszystkie rozgrywki. Świetna forma perspektywicznego piłkarza oczywiście nie uchodzi uwadze większych klubów, stąd obserwujemy rosnące zainteresowanie zdolnym atakującym.

Według najnowszych informacji przekazanych przez brytyjski portal “CaughtOffside.com” Manchester United, Chelsea, Tottenham Hotspur, Newcastle United, West Ham United oraz Aston Villa powalczą w najbliższych okienkach transferowych o zakontraktowanie Tylera Diblinga. Nastolatek jest wyceniany na 12 milionów funtów, aczkolwiek włodarze Świętych na pewno liczą na jeszcze większy zarobek, co przy dobrej grze młodzieńca wcale nie jest wykluczone.

Mierzący 178 centymetrów skrzydłowy jest wychowankiem Southampton, który spędził kilka miesięcy w akademii Chelsea. Zatem niewykluczone, że Tyler Dibling wróci do Londynu, gdyż Niebiescy są wymieniani wśród ekip zainteresowanych pozyskaniem napastnika. Młodzieżowy reprezentant Anglii do pierwszego zespołu aktualnego klubu został włączony przed kampanią 2024/2025 i z miejsca stał się ważnym zawodnikiem drużyny The Saints.