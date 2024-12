fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

PSG może skusić się na transfer Marcusa Rashforda

Marcus Rashford to w tej kampanii wystąpił jak na razie w 23 meczach, w których strzelił siedem goli i zaliczył trzy asysty. Ogólnie bilans reprezentanta Anglii nie jest tragiczny. Z drugiej strony zawodnik mocno obciąża listę płac w Man Utd, co sprawia, że władze klubu biorą poważnie pod uwagę sprzedaż napastnika. Tymczasem interesujące wieści w sprawie przekazał portal Fichajes.net.

Wieści o Man Utd

Źródło przekonuje, że kolejny raz w ostatnich latach zainteresowanie zawodnikiem wykazuje Paris Saint-Germain. Od momentu, gdy z klubem pożegnał się Kylian Mbappe, ekipa z Paryża penetruje rynek transferowy pod kątem znalezienia następcy Francuza. Rashford mógłby być ciekawym rozwiązaniem dla giganta z Ligue 1.

Na dzisiaj rynkowa wartość Anglika kształtuje się w wysokości mniej więcej 60 milionów euro. Ta suma nie odstrasza jednak chętnych. W mediach pojawiło się już kilka klubów wykazujących zainteresowanie zawodnikiem. Najbardziej zdeterminowane wydaje się jednak PSG. Przedstawicieli ligi francuskiej podobno złożył już nawet ofertę, wynoszącą ponad 90 milionów euro. Klub z Old Trafford chciałby jednak na transakcji z udziałem Rashforda zarobić co najmniej 100 milionów euro.

Gdyby transfer z udziałem 60-krotnego reprezentanta Anglii do ekipy z Francji doszedł do skutku, to miałby ciekawych rywali do gry. Na dzisiaj ofensywne oblicze PSG składa się z takich zawodników jak: Bradley Barcola, Goncalo Ramos czy Randal Kolo Muani.

Czytaj więcej: Real Madryt nie wzmocni się graczem Liverpoolu. To już prawie pewne