Mourinho wróci do Premier League? To byłby HIT za 5 milionów

Jose Mourinho aktualnie jest trenerem Fenerbahce. Fichajes.net z kolei daje do zrozumienia, że to się może zmienić. Portugalczyk znalazł się na celowniku klubu z Premier League.

Jose Mourinho może przejąć stery nad Wolverhampton Wanderers

Jose Mourinho aktualnie jest odpowiedzialny za wyniki Fenerbahce Stambuł, którego barwy reprezentuje między Innymi Sebastian Szymański. Niewykluczone jednak, że niebawem reprezentant Polski będzie miał nowego szkoleniowca. Sensacyjne wieści przekazał portal Fichajes.net.

Źródło podaje, że portugalski trener może wrócić do pracy w Premier League. Chętny na zatrudnienie Mourinho jest Wolverhampton Wanderers. Ekipa z Molineux Stadium obecnie plasuje się w strefie spadkowej w lidze angielskiej, więc władze klubu rozglądają się za trenerem, mogącym zapewnić drużynie pozytywny impuls.

Jasne jest natomiast, że klub z Premier League, chcąc zatrudnić Portugalczyka, musiałby się liczyć z konkretnym wydatkiem. W umowie Mourinho z ekipą z Turcji zapisana jest klauzula odstępnego, wynosząca pięć milionów euro.

Aktualnie drużyną dowodzi Gary O’Neil. Wszystko jednak wskazuje na to, że niebawem może stracić posadę w szeregach outsidera ligi angielskiej. Wolves w najbliższą sobotę zmierzy się z Ipswich Town i według medialnych spekulacji, to może być kluczowe spotkanie dla przyszłości 41-latka. O’Neil jak dotąd prowadził zespół z Molineux Stadium w 62 spotkaniach. Jego bilans punktowy jest na poziomie 1,15 punktu na mecz.

Jeśli natomiast władzom Wolverhampton uda się przekonać Mourinho do zmiany pracy, to mogłoby to oznaczać przełożenie wajchy w klubie. Nie tylko pod względem sportowym Wilki mogłyby zyskać, ale także medialnie. Portugalski trener bez wątpienia przyciągnąłby zainteresowanie dziennikarzy, co mogłoby być też ciekawym wyzwaniem dla klubu.

