Buksa z konkretnym przekazem. Chodzi o wyzwanie na 2025 rok

fot. Ritzau / Alamy Na zdjęciu: Adam Buksa

Adam Buksa liczy na poprawę skuteczności w 2025 roku

Adam Buksa latem tego roku zdecydował się na podbój Danii. Napastnik zamienił francuskie RC Lens na FC Midtjylland. Przedstawiciel ligi duńskiej wyłożył na transakcje cztery miliony euro. Niemniej zawodnik nie jest tak skuteczny, jak się tego po nim spodziewano. Jak na razie w 20 meczach strzelił sześć goli. Zawodnik w rozmowie z Tipsbladet dał do zrozumienia, że zdaje sobie z tego sprawę.

Buksa jednocześnie z optymizmem patrzy jednak na swój rozwój w klubie z Danii, mając nadzieję, że 2025 rok będzie lepszy nie tylko dla niego samego, ale też dla jego drużyny. Tym bardziej że Midtjylland ma za sobą przeciętny październik i listopad w swoim wykonaniu.

– Zaczęliśmy naprawdę dobrze, a potem mieliśmy kryzys w kilku meczach, w których nie byliśmy wystarczająco dobrzy. Takie momenty jednak się zdarzają i jest to część procesu, zwłaszcza gdy meczów jest tak dużo – przekonywał reprezentant Polski cytowany przez Tipsbladet.

– Ważne jest natomiast to, jak się zareaguje na gorszy czas i jak się wychodzi z trudniejszego momentu. Myślę, że w ostatnich trzech meczach zaprezentowaliśmy się dobrze. Po przygotowaniach w Portugalii mocno wierzę, że powalczymy w Lidze Europy i lidze, stając się zespołem mocniejszym niż wcześniej – uzupełnił Buksa.

– Jest jeszcze za wcześnie, aby w środku sezonu wyciągać ostateczne wnioski, ponieważ wciąż możemy dużo wygrać, ale też przegrać. Na pewno możemy poprawić się w wielu obszarach i to dobrze, ponieważ sufit jest znacznie wyższy – przekonywał piłkarz.

Midtjylland kończy rok starciem z FC Porto

Zespół polskiego napastnika jest aktualnie wiceliderem ligi duńskiej, mając 33 punkty na koncie. Dokładnie taki sam dorobek punktowy ma FC Kopenhaga. Midtjylland w Lidze Europy zajmuje natomiast 20. miejsce.

– Moim zdaniem nasze pozycje w lidze duńskiej i w Lidze Europy nie są złe. Jeśli zatem poprawimy się w drugiej części sezonu, to z końcowego wyniku może być bardzo zadowoleni – rzekł Buksa.

W ostatnim starciu w 2024 roku drużyna Polaka zagra z FC Porto. Na ten temat Buksa też wyraził kilka słów. – Jestem typem zawodnika, który wymaga od siebie jak najwięcej. Jestem w miarę usatysfakcjonowany, ale nie do końca. Są rzeczy, które zarówno ja, jak i zespół możemy poprawić. To normalne, więc jestem całkowicie spokojny – mówił polski napastnik.

– Nie myślę za dużo. Chodzi tylko o to, aby zakończyć rok w dobrym zdrowiu i przygotować się na następny. Aktualnie jednak koncentruje się tylko na meczu z FC Porto – podsumował Buksa.

28-latek ma kontrakt ważny z klubem z Danii do końca czerwca 2024 roku. Buksa, zanim trafił do Midtjylland, to występował też w takich zespołach jak: Antalyaspor, New England, czy Pogoń Szczecin, Zagłębie Lubin i Lechia Gdańsk.

