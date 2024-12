fot. PressFocus Na zdjęciu: Roger Salla

Jakub Rzeźniczak – Roger Salla – kursy bukmacherskie

Betclic bardzo wyraźnie wskazał faworyta tej walki. Kurs na zwycięstwo Rogera Salli wynosi około 1.12. Natomiast współczynnik na Jakuba Rzeźniczaka oscyluje w granicach aż 4.40. Jednocześnie eksperci dają większe szanse na to, że walka zakończy się zwycięstwem Salli przez nokaut lub dyskwalifikację (kurs 1.28), aniżeli decyzją sędziów (3.40)

Fame MMA 23 Kursy Rzeźniczak – Salla na Fame MMA 23 Betclic 4.40 Wygra Rzeźniczak Odwiedź Betclic Betclic 1.12 Wygra Salla Odwiedź Betclic Przytoczone kursy pochodzą z dnia 06/12/2024 r.; oferta może ulec zmianie.

Walkę Jakuba Rzeźniczaka z Rogerem Sallą można obstawiać tylko w Betclic. Rejestrując się z kodem GOALPL, nowi użytkownicy mogą skorzystać z zakładu bez ryzyka do 50 zł, co można wykorzystać na galę Fame MMA 23.

Jakub Rzeźniczak – Roger Salla – typy bukmacherskie

Kursy zdecydowanie mówią, że wygra Roger Salla. Natomiast w historii sportów walki było już tak dużo niespodzianek, że nie można całkowicie przekreślać Jakuba Rzeźniczaka.

Typ na walkę Rzeźniczak – Salla to: liczba rund powyżej 1.5. Dlaczego tak? Otóż zarówno Jakub Rzeźniczak, jak i Roger Salla to osoby, które dysponują świetnymi warunkami fizycznymi. Obaj zawodnicy przez lata trenowali piłkę nożną i na pewno dużo łatwiej jest im zadbać o odpowiednią kondycję, niż ma to miejsce w przypadku totalnych nowicjuszy. Rzeźniczak udowodnił również w debiucie, że dobrze odnajduje się w oktagonie. Z tych powodów można się spodziewać wyrównanego pojedynku – wbrew kursom.

Betclic 1.70 Rzeźniczak – Salla: liczba rund powyżej 1.5 Zagraj!

Kto wygra walkę Rzeźniczak – Salla?

Salla Rzeźniczak

Salla 0 Votes

Co jeszcze warto obstawić na Fame MMA 23?

Gala Fame MMA 23 to oczywiście również inne pojedynki niż Rzeźniczak – Salla. Oto inne starcia na karcie walk:

Walka wieczoru:

Amadeusz “Ferrari” Roślik – Alan Kwieciński [Boks]

Karta główna:

Adam “AJ” Josef vs Kamil “Taazy” Mataczyński [Boks; małe rękawice]

Lexy Chaplin vs Elizabeth “Lizi” Anorue [K-1; małe rękawice]

Wiktor “Wronek” Wronka vs Marcel “Gawron” Gawroński [Boks; małe rękawice]

Makhmud Muradov vs Norman Parke – klatka rzymska [Boks; małe rękawice]

Karta wstępna:

Michał “Zbuku” Buczek vs Kornel “Koro” Regel [MMA]

Jarosław “Koziołek” Kozieł vs Przemysław “Sequento” Skulski [MMA]

Jakub Rzeźniczak – Roger Salla – o której? gdzie oglądać?

Walkę Jakuba Rzeźniczaka z Rogerem Sallą będzie można obejrzeć za pośrednictwem platformy Canal+ Online oraz poprzez PPV na stronie Fame MMA. Ten pojedynek ma się odbyć jako trzeci, a więc w godzinach 20:00-21:30. Natomiast początek całej gali Fame MMA 23 zaplanowano na godzinę 19:30.

