Inter Mediolan zwrócił się do Benfiki Lizbona z prośbą o informacje na temat sytuacji Antonio Silvy. Mistrz Włoch jest zainteresowany pozyskaniem 21-letniego stopera - poinformował w mediach społecznościowych turecki dziennikarz, Ekrem Konur.

Associated Press / Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Simone Inzaghi i Antonio Silva

Antonio Silva wzbudził zainteresowanie Interu Mediolan

Antonio Silva to jeden z najlepszych stoperów młodego pokolenia na całym świecie. Nic więc dziwnego, że portugalski obrońca wzbudza bardzo duże zainteresowanie na rynku transferowym. Dotychczas utalentowany defensor był łączony głównie z przeprowadzką do Premier League, ale niewykluczone, że siedemnastokrotny reprezentant Portugalii wyląduje w Serie A. Inter Mediolan zwrócił się bowiem do Benfiki Lizbona z prośbą o informacje na temat sytuacji dwudziestojednolatka – podaje Ekrem Konur.

Według najnowszych doniesień przekazanych przez tureckiego dziennikarza mistrz Włoch może szukać wzmocnienia linii obrony i w związku z tym skierował swój wzrok na Antonio Silvę. Nerazzurri muszą liczyć się ogromną konkurencją, ponieważ w ostatnim czasie podobne kroki podjęły również władze Atletico Madryt oraz Aston Villa. Za perspektywicznego stopera będzie trzeba słono zapłacić, gdyż klauzula odstępnego środkowego obrońcy wynosi aż 85 milionów funtów (104 miliony euro).

Umowa młodego Portugalczyka z Benfiką Lizbona obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Jeśli zawodnik nie zgodzi się na przedłużenie kontraktu, to klub z Estadio da Luz rozważy sprzedaż swojego piłkarza za niższą kwotę. Antonio Silva w koszulce zespołu Orłów rozegrał łącznie 105 meczów, zdobył 8 bramek i zanotował 1 asystę. 21-latek jest wychowankiem Benfiki Lizbona, a do seniorskiej drużyny został włączony przed sezonem 2022/2023.