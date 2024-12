Real Madryt pokonał Atalantę Bergamo 3:2 w meczu 6. kolejki Ligi Mistrzów. Dla Lucasa Vazqueza było to 250. zwycięstwo w barwach drużyny Królewskich.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Lucas Vazquez

Vazquez zaliczył 250. zwycięstwo w barwach Realu

We wtorkowy wieczór Real Madryt zmierzył się na wyjeździe z Atalantą Bergamo w meczu 6. kolejki Ligi Mistrzów. To było bardzo ważne spotkanie dla zespołu Królewskich, który wcale nie może być pewny awansu do fazy play-off rozgrywek Champions League. Drużyna prowadzona przez Carlo Ancelottiego ostatecznie spełniła oczekiwania, notując wygraną 3:2, dzięki czemu polepszyła swoją sytuację. W pierwszym składzie hiszpańskiego giganta wystąpił wczoraj Lucas Vazquez.

Dla prawego obrońcy był to wyjątkowy mecz, ponieważ boczny defensor tym samym zaliczył swoje 250. zwycięstwo w koszulce Realu Madryt. Wahadłowy, który zastępuje Daniego Carvajala, wpisał więc do swojego CV spore osiągnięcie. Niewielu zawodników może bowiem pochwalić się tyloma wygranymi w barwach drużyny z Santiago Bernabeu. Lucas Vazquez dla klubu ze stolicy Hiszpanii rozegrał łącznie 368 meczów, zdobył 39 bramek i zaliczył 66 asyst.

Dziewięciokrotny reprezentant Hiszpanii jest wychowankiem Realu Madryt, w którym spędził niemal całą dotychczasową karierę. Mierzący 173 centymetry piłkarz w sezonie 2014-2015 grał w Espanyolu Barcelona, ale błyskawicznie został odkupiony przez popularnych Królewskich. 33-latek to bardzo utytułowany zawodnik, który może pochwalić się pięciokrotnym triumfem w Lidze Mistrzów, czterema trofeami za mistrzostwo La Ligi oraz jednym Pucharem Hiszpanii.