News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Max Aarons

Max Aarons na radarze Romy

Wygląda na to, że AS Roma będzie bardzo aktywna podczas zbliżającego się wielkimi krokami zimowego okienka transferowego. W obecnym sezonie zespół Giallorossich gra bowiem poniżej oczekiwań, dlatego w celu ratowania trwającej kampanii może dokonać poważnych wzmocnień składu. Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, włoski klub planuje ruszyć na zakupy do Premier League, ponieważ na jego celownik trafił Max Aarons z AFC Bournemouth.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Wydaje się, że boczny defensor opuści drużynę Wisienek już w najbliższym styczniowym oknie, gdyż Andoni Iraola kompletnie nie stawia na tego zawodnika. Były młodzieżowy reprezentant Anglii na przestrzeni aktualnego sezonu rozegrał tylko 1 mecz, a na boisku spędził zaledwie 15 minut. Z tego powodu AFC Bournemouth najprawdopodobniej wyśle wahadłowego na wypożyczenie. Oprócz Romy zainteresowanie prawym obrońcą wykazuje również Eintracht Frankfurt.

Piłkarz jamajskiego pochodzenia przywdziewa koszulkę zespołu The Cherries od sierpnia 2023 roku, kiedy przeniósł się na Dean Court za ponad 8 milionów euro z Norwich City. O ile początek pobytu 24-latka w ekipie Wisienek był udany, to z biegiem czasu stał się on głębokim rezerwowym. AS Roma myśli o pozyskaniu Maxa Aaronsa, bo ma słabo obsadzoną prawą obronę. Na tej pozycji mogą zagrać Zeki Celik, Saud Abdulhamid oraz Buba Sangare, którzy zawodzą.