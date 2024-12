Sipa US / News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: De Bruyne, Salah i Ronaldo

Mohamed Salah i inni. Piłkarze z kontraktem do 2025 roku

Piłkarski rynek jest niezwykle dynamiczny, a czołowe kluby na całym świecie nieustannie szukają sposobów na wzmocnienie swoich drużyn. Okazji do tego nie brakuje, a jedną z nich jest zimowe okno transferowe, które rozpocznie się w styczniu. To doskonały moment dla zespołów, aby ocenić swoje potrzeby kadrowe i zastanowić się nad potencjalnymi działaniami.

Jednym z kluczowych aspektów, na które kluby zwracają uwagę podczas okna transferowego, jest aktualna sytuacja kontraktowa zawodników. Zawodnicy z umowami wygasającymi w ciągu kilku miesięcy bez wątpienia znow będą się cieszyli dużym zainteresowaniem. Dlaczego tak? Przede wszystkim można ich sprowadzić na korzystniejszych warunkach finansowych, czy to poprzez transfery za obniżoną cenę, czy nawet w ramach przedwstępnych porozumień – na pół roku przed końcem kontraktu każdy piłkarz może legalnie negocjować przenosiny do innego zespołu.

W tym momencie w mediach dominują spekulacje na temat Mohameda Salaha, Trenta Alexandra-Arnolda i Virgila van Dijka. Natomiast na rynku transferowym znajduje się jeszcze wiele innych ciekawych nazwisk, które w 2025 roku mogą być do wzięcia za darmo.

Wygasające kontrakty w Premier League

Liverpool może stracić aż trzech zawodników, którzy decydują o sile pierwszej drużyny. Niepewna jest również przyszłość czołowych postaci Man City, czyli Kevina De Bruyne oraz Ilkaya Gundogana. Z kolei polskich kibiców zainteresować może sytuacja Jakuba Modera.

Piłkarze Premier League, którym kończy się kontrakt w 2025 roku:

Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Mohamed Salah (Liverpool)

Kevin de Bruyne (Man City)

Heung-min Son (Tottenham)

Virgil van Dijk (Liverpool)

Dominic Calvert-Lewin (Everton)

Amad Diallo (Man Utd)

Thomas Partey (Arsenal)

Harry Maguire (Man Utd)

Ilkay Gundoğan (Man City)

Sergio Reguilon (Tottenham)

Jorginho (Arsenal)

Jakub Moder (Brighton)

Ben Davies (Tottenham)

Adama Traore (Fulham)

Christian Eriksen (Man Utd)

Wygasające kontrakty w La Liga

W Hiszpanii największe emocje w najbliższych miesiącach na pewno wzbudzi Wojciech Szczęsny, który wznowił karierę dla FC Barcelony. Oprócz tego ciekawe mogą być losy gwiazd Realu Madryt, w tym Luki Modricia.

Piłkarze La Liga, którym kończy się kontrakt w 2025 roku:

Ferland Mendy (Real Madryt)

Luka Modrić (Real Madryt)

Lucas Vázquez (Real Madryt)

Koke (Atletico Madryt)

Reinildo Mandava (Atletico Madryt)

Axel Witsel (Atletico Madryt)

James Rodriguez (Rayo Vallecano)

Wojciech Szczęsny (Barcelona)

Marcos Alonso (Celta Vigo)

Eric Bailly (Villarreal)

Raul Albiol (Villarreal)

Wygasające kontrakty w Serie A

W czołowych klubach Serie A może nastąpić wiele roszad kadrowych. Napoli, Milan, Inter, Atalanta i Roma to zespoły, które mogą pożegnać nawet po kilku zawodników. W tym gronie znajduje się m.in. Nicola Zalewski.

Piłkarze Serie A, którym kończy się kontrakt w 2025 roku:

Stefan de Vrij (Inter)

Frank Anguissa (Napoli)

Alex Meret (Napoli)

Marko Arnautovic (Inter)

Davide Calabria (Milan)

Luka Jović (Milan)

Leandro Paredes (Roma)

Nicola Zalewski (Roma)

Mats Hummels (Roma)

Stephan El Sharaawy (Roma)

Danilo (Juventus)

Sead Kolasinac (Atalanta)

Mario Pasalić (Atalanta)

Davide Zappacosta (Atalanta)

Rafael Toloi (Atalanta)

Juan Cuadrado (Atalanta)

David de Gea (Fiorentina)

Cristiano Biraghi (Fiorentina)

Joaquin Correa (Inter)

Alessandro Florenzi (Milan)

Juan Jesus (Napoli)

Wygasające kontrakty w Bundeslidze

Bayern Monachium nadal nie jest pewny, czy uda mu się zatrzymać Joshuę Kimmicha i Alphonso Daviesa. Są to prawdopodobnie dwa najczęściej wymieniane nazwiska w Bundeslidze w kontekście możliwych transferów. Innym rozchwytywanym zawodnikiem z Niemiec jest Jonathan Tah, którego media łączą z FC Barceloną.

Piłkarze Bundesligi, którym kończy się kontrakt w 2025 roku:

Leroy Sane (Bayern Monachium)

Alphonso Davies (Bayern Monachium)

Joshua Kimmich (Bayern Monachium)

Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Danilho Doekhi (Union Berlin)

Eric Dier (Bayern Monachium)

Ruben Vargas (Augsburg)

Wygasające kontrakty w Ligue 1

We Francji szczególne zainteresowanie wzbudza Jonathan David. Napastnik po kilku udanych latach w Ligue 1 szykuje się do zmiany barw i jest kandydatem do zastąpienia Roberta Lewandowskiego.

Piłkarze Ligue 1, którym kończy się kontrakt w 2025 roku:

Jonathan David (Lille)

Angel Gomes (Lille)

Krepin Diatta (Monaco)

Chancel Mbemba (Marsylia)

Alexandre Lacazette (Lyon)

Pablo Rosario (Nice)

Arnaud Nordin (Montpellier)

Wygasające kontrakty w innych ligach

Poza europejską czołówką również nie brakuje wielkich postaci z wygasającymi kontraktami. Plotki transferowe podsyca Neymar, który według wielu źródeł rozważa powrót do Santosu.

Piłkarze innych lig, którym kończy się kontrakt w 2025 roku:

Neymar (Al-Hilal)

Lionel Messi (Inter Miami)

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)

Marco Verratti (Al Arabi)

