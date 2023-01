Pressfocus Na zdjęciu: Harry Maguire

Harry Maguire nie ma pewnej pozycji w Manchesterze United. Sytuację angielskiego defensora może spróbować wykorzystać gigant Serie A.

Harry Maguire łączony jest z opuszczeniem Old Trafford

Anglik mógłby trafić do Serie A

Manchester United otrzymał już ofertę wyożyczenia

Maguire obiektem zainteresowań giganta Serie A

Manchester United nie jest zadowolony z tego, jak spisuje się Harry Maguire. Anglik rozczarowuje formą. Latem mówiło się sporo o jego możliwym odejściu. Defensora zaciekle bronił jednak nowy trener. Erik ten Hag zapewne pożałował swojej decyzji, ponieważ 29-latek nie spełnia pokładanych w nim oczekiwań.

Maguire w tym sezonie pojawił się na boisku 16 razy. Na boisku spędził nieco ponad 800 minut. Anglik aktualnie gra przeważnie w krajowych pucharach, ponieważ nie łapie się do podstawowej jedenastki w Premier League. Malejąca rola 29-latka w drużynie zapewne oznacza, że zostanie on pożegnany przez Manchester United w letnim oknie transferowym.

Angielski stoper zainteresowanie na rynku transferowym wzbudził już teraz. Chętny na angaż 29-latka jest Inter Mediolan, który latem straci Milana Skriniara. Słowak przeniesie się za darmo do PSG, które chce mieć go w swoich szeregach jeszcze zimą. Wicemistrz Włoch w przypadku sprzedaży Skriniara będzie potrzebował nowego stopera. Może nim zostać Maguire. Przedstawiciel Serie A zwrócił się do Manchesteru United z prośbą o wypożyczenie 29-latka do końca sezonu. Kilka lat temu drogę tę obrał inny obrońca Czerwonych Diabłów. Chris Smalling zdecydował się na grę w Serie A. Wybrał on jednak nie Inter, a Romę.

Czytaj także: Man Utd nie zrezygnuje z wymarzonego transferu