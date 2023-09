IMAGO / Marco Canoniero Na zdjęciu: Victor Osimhen, Napoli

Rudi Garcia skomentował zamieszanie wokół Victora Osimhena

Chodzi o aferę związaną z filmikiem wrzuconym przez konto Napoli na TikToku

W odpowiedzi piłkarz usunął z Instagrama zdjęcia w koszulce swojego klubu

“Nikt nie chciał wyrządzić nikomu krzywdy”

Wokół Victora Osimhena i Napoli wybuchła ostatnio dość spora afera. Na klubowym TikToku został umieszczony filmik wyśmiewający napastnika i jego spudłowane uderzenie z rzutu karnego. Nigeryjski piłkarz przyjął to jednak z dużą powagą i nie zamierzał przejść wokół tego obojętnie. Na swoim koncie na Instagramie zdecydował się na skasowanie wszystkich zdjęć w koszulce swojego zespołu. A to tylko podsyciło gorące nastroje. Do całej sytuacji odniósł się Rudi Garcia.

– Nikt nie chciał wyrządzić nikomu krzywdy, ani Napoli, publikując ten filmik, ani Victor, usuwając swoje zdjęcia z mediów społecznościowych. To były instynktowne reakcje. Osimhen prowadzi swoje konto w mediach społecznościowych i może z nim robić, co chce. Jedyne, co mogę powiedzieć, to, że on kocha Napoli i w tym sezonie zrobi wszystko dla tych barw – powiedział szkoleniowiec Napoli dla stacji “DAZN”.

