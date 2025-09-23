Conte po czwartej wygranej Napoli. „To dopiero fundament”

SSC Napoli w tym sezonie imponuje bardzo dobrą formą. Tymczasem o ostatniej wygranej wypowiedział się trener aktualnych mistrzów Serie A, cytowany przez Football Italia.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Antonio Conte o starcie w wykonaniu SSC Napoli

SSC Napoli po czterech kolejkach Serie A może pochwalić się kompletem punktów. Partenopei wygrali wszystkie cztery dotychczasowe mecze. O udanym wejściu w nową kampanię swoimi przemyśleniami podzielił się trener mistrzów Włoch.

– Wygrana z Pisą? Zwycięstwo nigdy nie jest łatwe, a graliśmy z drużyną, przed którą ostrzegałem moich zawodników, ponieważ stawia na fizyczność, dużą intensywność oraz zmienne tempo. To był trudny mecz – wskazał Antonio Conte cytowany przez Football Italia.

– Jeśli zostawisz im wolną przestrzeń, mogą poważnie zaszkodzić. Chyba że wysoki pressing zadziała i przyspieszą. Cieszymy się, że zaczęliśmy od czterech zwycięstw, co daje nam fundament pod bardzo wyrównany sezon – zaznaczył Włoch.

Już w najbliższy weekend Napoli czeka ciekawy test, bo na drodze lidera ligi włoskiej stanie AC Milan. Spotkanie rozpocznie się w niedzielę o godzinie 20:45. Będzie to jednocześnie próba generalna neapolitańczyków przed potyczką ze Sportingiem w fazie zasadniczej Ligi Mistrzów. Z kolei ostatni występ przed przerwą reprezentacyjną Napoli rozegra u siebie z Genoą.

W tej kampanii drużyna Conte w pokonanym polu zostawiła już: Sassuolo (2:0), Cagliari (1:0), Fiorentinę (3:1) oraz ostatnio Pisę (3:2). Na własnym stadionie Napoli pozostaje niepokonane od 29 grudnia 2024 roku.

