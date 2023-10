IMAGO / Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Christian Pulisic

AC Milan w sobotni wieczór mierzył się na wyjeździe z Genoą

Spotkanie zakończyło się zwycięstwem “Rossonerich” 1:0

Obaj bramkarze w doliczonym czasie gry otrzymali czerwoną kartkę

Serie A. Milan pokonuje Genoę

Pierwsza połowa rywalizacji na Stadio Luigi Ferraris nie przyniosła emocji. Zarówno Genoa jak i Milan byli nieskuteczni, przez co groźnych sytuacji ofensywnych było jak na lekarstwo. Stefano Pioli przed meczem wykonał kilka zmian w wyjściowym składzie, ale one nie przyniosły spodziewanego efektu. Zawiódł w szczególności Samuel Chukwueze, dla którego mógłby być to mecz na przełamanie. Najlepszą sytuację do zdobycia gola w pierwszych 45. minutach miał Johan Vasquez, ale meksykański defensor nie zdołał poważnie zagrozić bramce strzeżonej przez Mike’a Maignana.

Druga część gry miała przynieść więcej emocji, więcej groźnych akcji, a przede wszystkim gole. Jednak na pierwszą dogodną szansę do zdobycia bramki trzeba było poczekać do 75. minut. Wówczas strzelał Radu Dragusin, a piłka po rykoszecie leciała w światło bramki, ale Mike’a Maignan koniuszkami palców sparował piłkę do boku. W 86. minucie wreszcie obejrzeliśmy trafienie na Stadio Luigi Ferraris. Bramkę dla Milanu zdobył Christian Pulisic. Sędziowie długo analizowanie zagranie Amerykanina czy nie było zagrania ręką, ale ostatecznie gol został zaliczony.

🔥 𝐊𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐍 𝐀𝐌𝐄𝐑𝐘𝐊𝐀 𝐍𝐀 𝐑𝐀𝐓𝐔𝐍𝐄𝐊! 🔥



Christian Pulisic superbohaterem Rossonerich! ⚽️💪 AC Milan wychodzi na prowadzenie w samej końcówce meczu! 😍 #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/FzahYKzZyn — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) October 7, 2023

W końcówce doszło do ogromnych emocji. Tuż przed końcem Mike Maignan otrzymał czerwoną kartkę i między słupkami gości musiał stanąć Olivier Giroud.

😱 CZERWONA KARTKA DLA BRAMKARZA! 😱



Mike Maignan opuszcza boisko po faulu poza polem karnym! 😳 Co za końcówka meczu Genoa CFC – AC Milan! #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/faz6xrZ0lW — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) October 7, 2023

Genoa oddawała rzut wolny z okolic 18. metra, ale uderzenie Alfreda Gudmundssona zatrzymało się na poprzeczce. To nie było koniec scen, bowiem Josep Martinez, bramkarz gospodarzy, również otrzymał czerwoną kartkę.

NIEPRAWDOPODOBNE! 😱 DWÓCH BRAMKARZY Z CZERWONĄ KARTKĄ! 🙈



Sceny w doliczonym czasie gry meczu Genoa CFC – AC Milan! 😳#włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/QBbzHbPYVF — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) October 7, 2023

Ostatecznie gospodarze nie zdołała doprowadzić do wyrównania, dzięki czemu “Rossoneri” objęli prowadzenie w tabeli Serie A.

Milan w kolejnym meczu ligowym zmierzy się na własnym stadionie z Juventusem. Natomiast Genoa zmierzy się na Gewiss Stadium z Atalantą Bergamo

AC Milan – Genoa 1:0

Pulisic (86′)