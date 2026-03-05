Milan wierzy w scudetto. Ten mecz może zmienić wszystko

AC Milan stoi przed kluczowym momentem sezonu w walce o mistrzostwo Włoch. W rozmowie z „La Gazzetta dello Sport” Strahinja Pavlović podkreślił że drużyna wciąż wierzy w odrobienie strat do Interu.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Strahinja Pavlovic

Derby Mediolanu mogą zdecydować o losach tytułu w Serie A

Strahinja Pavlovic uważa że walka o scudetto wciąż pozostaje otwarta. Milan zajmuje obecnie drugie miejsce i traci dziesięć punktów do Interu. Derby Mediolanu mogą jednak znacząco zmienić sytuację w tabeli. – Scudetto? Nic jeszcze się nie rozstrzygnęło. Zostało jedenaście kolejek i najważniejsze jest aby pozostać zjednoczonym i dać z siebie wszystko do ostatniej minuty – powiedział obrońca.

Remis lub zwycięstwo Interu znacznie przybliżyłoby Nerazzurrich do tytułu. Taki wynik zwiększyłby przewagę lidera nawet do trzynastu punktów. Wygrana Milanu zmniejszyłaby dystans do siedmiu punktów. Taka strata nadal byłaby trudna do odrobienia lecz wciąż pozostawiałaby nadzieję.

Po derbach Milan czeka wymagający kalendarz. Zespół zmierzy się z Lazio w Rzymie oraz z Torino na San Siro. Później przyjdzie trudny wyjazd do Napoli. W końcówce sezonu Rossoneri zagrają także z Juventusem i Atalantą.

Inter również stoi przed wymagającym terminarzem, ale nieco łatwiejszym od Rossonerich. Tutaj wydaje się, że mają małą przewagę, na co wskazują włoskie media. Drużyna Cristiana Chivu wygrała siedem ostatnich meczów ligowych i od czasu pierwszego derbowego starcia nie przegrała w Serie A.

