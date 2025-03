Milan pogrążony w kryzysie. Los Conceicao przesądzony

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Sergio Conceicao

Conceicao zostanie zwolniony po sezonie

Milan znajduje się coraz bardziej dramatycznej sytuacji. Po trzech kolejnych porażkach, drużyna Sergio Conceicao traci kontakt z czołówką Serie A. Strata do czwartego miejsca może wzrosnąć do jedenastu punktów, jeśli Juventus pokona Veronę, co oznacza, że awans do Ligi Mistrzów w kolejnym sezonie jest coraz mniej realny. Ponadto wszyscy pamiętaj o fatalnym pożegnaniu się z rozgrywkami w tym sezonie i tylko kontynuacja gry w Pucharze Włoch może nieco polepszyć pozycję klubu.

Pomimo fatalnej serii, zarząd Rossonerich w osobach Zlatana Ibrahimovicia i Geoffreya Moncady postanowił wesprzeć drużynę, odwiedzając szatnię po ostatnim spotkaniu – porażce z Lazio 1:2 na San Siro. Jak donoszą media, Milan nie planuje nagłej zmiany trenera, choć decyzja o rozstaniu z Conceicao po zakończeniu sezonu wydaje się już przesądzona.

Nie tylko wyniki rozczarowują – nastroje wśród kibiców są coraz bardziej napięte. Kibice zasiadająca na trybunie Curva Sud wyrazili swoje niezadowolenie, decydując się na opóźnione wejście na stadion. – Sezon już się dla nas skończył, zostały wam tylko derby w Pucharze Włoch, by odzyskać resztki godności – brzmiał komunikat grupy ultrasów.

Zawodnicy Milanu już przed meczem doświadczyli niezadowolenia fanów. Po przyjeździe na San Siro autobus drużyny został przywitany gwizdami. W trakcie spotkania atmosfera na trybunach była napięta, a każde nieudane zagranie wywoływało kolejne oznaki frustracji.