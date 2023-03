PressFocus Na zdjęciu: Olivier Giroud

Giroud chce kontynuować swoją karierę w Milanie

Di Marzio informuje, że Francuz zgodził się na roczne przedłużenie kontraktu

Jego obecna umowa wygasa w czerwcu tego roku

Giroud zostanie w Milanie na kolejny sezon

Obecny kontrakt Oliviera Girouda z Milanem wygasa już za trzy miesiące, a w ostatnim czasie pojawiało się wiele spekulacji na temat jego przyszłości. W środę Fabrizio Romano informował o toczących się negocjacjach obu stron w sprawie nowej umowy.

Według mediów spotkanie przebiegło pozytywnie, a Giroud chciał kontynuować swoją przygodę z Milanem. Podobno 36-latek odrzucił ofertę kontraktu od Evertonu w wysokości 10 milionów euro w styczniowym okienku transferowym, co było oznaką jego chęci pozostania w Lombardii.

Di Marzio informuje, że Giroud zgodził się podpisać nowy, roczny kontrakt z Milanem, wiążący go z klubem do czerwca 2024 roku, na mocy którego Francuz zarobi około 3,8 miliona euro netto plus dodatki. Włoski dziennikarz podkreśla, że porozumienie zostało zawarte ustnie i dokumenty nie zostały jeszcze oficjalnie podpisane.

Oczekuje się, że Francuz podpisze nowy kontrakt przed pierwszym meczem Milanu w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, w którym rossoneri 12 kwietnia zmierzą się z Napoli.

