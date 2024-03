fot. Imago/Gribaudi/ImagePhoto Na zdjęciu: Maurizio Sarri

Maurizio Sarri żegna się z Lazio

Klub od dłuższego czasu funkcjonuje w sporym kryzysie

Szkoleniowiec uznał, że nie jest już w stanie pomóc drużynie

Sarri odchodzi z Lazio. Klub zwlekał z decyzją

Maurizio Sarri trafił do Lazio w czerwcu 2021 roku. Rzymianie liczyli, że doświadczony trener wprowadzi drużynę na wyższy poziom, a nawet doprowadzi ją do walki o najwyższe cele, w tym również mistrzostwo Włoch. Miniony sezon był dla Lazio naprawdę udany – Sarri wprowadził swoich podopiecznych do Ligi Mistrzów, zajmując w ligowej tabeli drugą lokatę.

Trwająca kampania rozpoczęła się natomiast fatalnie. Lazio długo rozczarowywało, choć w kolejnych miesiącach zdołało odbić się od dna. Od jakiegoś czasu nie potrafiło złapać regularności, przeplatając lepsze występy z gorszymi. W minionym tygodniu rzymianie odpadli z Ligi Mistrzów, uznając wyższość Bayernu Monachium. W weekend natomiast polegli w starciu z Udinese, co było trzecią ligową porażką z rzędu.

Pomimo oczywistego kryzysu, Lazio nie decydowało się na zwolnienie Sarriego. Postanowił więc działać sam szkoleniowiec, który we wtorek złożył rezygnację. O swoich zamiarach poinformował władze klubu.

Klub nie wydał jeszcze oficjalnego komunikatu. Media są natomiast zgodne, że współpraca została zakończona.

🚨 Maurizio Sarri has resigned as manager of Lazio. 👋



(Source: @sportmediaset) pic.twitter.com/4MZ9kGRmAV — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 12, 2024

