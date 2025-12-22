McKennie wprost o nowym kontrakcie. Juventus otrzymał ważny sygnał

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Weston McKennie

McKennie chce zostać w Juventusie

Weston McKennie jest jednym z kluczowych zawodników Juventusu, jednak jego umowa wygasa po sezonie. W ostatnim czasie w mediach pojawiło się wiele informacji dotyczących jego przyszłości. Amerykanin nie ukrywa, że chętnie pozostałby w Turynie.

– Rozmawiałem o tym z moim ojcem. Jestem tutaj od prawie sześciu lat. Turyn to ważna część mojego życia. Dwieście występów to wielki moment dla mnie, mojej rodziny i ludzi w Ameryce. Jestem bardzo szczęśliwy, bo Juventus to wielki klub. Trudno rozegrać dwieście meczów w Juventusie i mam nadzieję, że będzie ich jeszcze więcej. Przedłużenie kontraktu? Nie wiem. Zostawiam to mojemu agentowi, ale mam nadzieję, że zostanę. Zobaczymy – przyznał szczerze.

McKennie przyznał również, że przyjście Luciano Spallettiego odmieniło Juventus. Zespół znów zaczął regularnie wygrywać i prezentować wysoki poziom.

– To było bardzo ważne zwycięstwo dla Juventusu, dla kibiców, dla nas i dla trenera. Mieliśmy trudny moment, ale teraz odnaleźliśmy swoją tożsamość. Trener jest świetny i bardzo go lubię. Spalletti dba o małe rzeczy, także o te, których inni zazwyczaj nie zauważają. Dużo rozmawia indywidualnie z piłkarzami. Na treningach wymaga poświęcenia dla drużyny i kolegów – powiedział McKennie.

Kontrakt McKenniego z Juventusem wygasa w czerwcu i na razie nie ma porozumienia w sprawie nowej umowy. Pomocnik zarabia około dwóch i pół miliona euro rocznie i wcześniej oczekiwał dłuższego kontraktu oraz podwyżki. Klub podchodził do tematu ostrożnie, ale rola Amerykanina w zespole Spallettiego sprawia, że rozmowy mogą wkrótce przyspieszyć. Juventus musi podjąć decyzję.

Zobacz również: Barcelona może wstrzymać zimowy transfer. Flick ma powód