Mike Maignan jest jednym z najlepszych bramkarzy na świecie

W swoich szeregach widzą go czołowe europejskie kluby, takie jak Bayern czy Manchester United

Milan stale pracuje nad przedłużeniem kontraktu ze swoim gwiazdorem, co nie jest łatwym zadaniem

Maignan chce wielkich pieniędzy

Wciąż trwa telenowela związana z dalszym pobytem Mike’a Maignana na San Siro. W ostatnich latach Francuz stał się czołowym bramkarzem świata, trafiając przy tym na radary takich ekip, jak Chelsea, Manchester United, Bayern Monachium czy Paris Saint-Germain. Milan utrzymuje, że priorytetem jest przedłużenie współpracy z gwiazdorem, którego nieustannie kuszą bogatsze ekipy.

Od dawna trwają rozmowy w sprawie nowego kontraktu Maignana. Obecnie bramkarz zarabia rocznie 2,8 miliona euro. Mając na uwadze jego obecny status, nie są to duże pieniądze. Na takową pensję mógł natomiast liczyć w momencie odejścia z Lille, kiedy to jeszcze jego dalszy rozwój był niewiadomą. Teraz wiadomo, że Maignan to jeden z najlepszych bramkarzy na świecie, dlatego jego wynagrodzenie musi być znacznie większe.

Reprezentant Francji zapewnia, że dobrze czuje się w Mediolanie i chciałby dalej grać dla Milanu. Kluczowy jest natomiast dla niego aspekt finansowy. Maignan oczekuje gigantycznej podwyżki, która uczyniłaby z niego jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy w Serie A. Rossoneri zaoferowali już swojego zawodnikowi kwotę w wysokości ośmiu milionów euro za sezon gry.

Jeśli Maignan nie dojdzie do porozumienia z Milanem, wówczas do akcji wkroczą inni europejscy giganci, którzy z wielką chęcią umieszczą go między swoimi słupkami.

