Xavi zostaje, ale FC Barcelona już wytypowała jego następcę

Joan Gosa / Alamy Na zdjęciu: Xavi Hernandez i Joan Laporta

Xavi Hernandez zostanie tylko do 2025 roku?

W styczniu 2024 roku Xavi Hernandez zszokował wszystkich, ogłaszając, że po zakończeniu sezonu opuści FC Barcelonę. Decyzja Hiszpana nastąpiła po kompromitującej porażce 3:5 z Villarrealem.

Wydawało się, że to ostatnie miesiące szkoleniowca na ławce trenerskiej Blaugrany. Jednak władze klubu nieustannie namawiały go do zmiany decyzji i pozostania. W rezultacie pod koniec kwietnia doszło do wielkiego zwrotu akcji. Na oficjalniej konferencji prasowej Barca ogłosiła, że doszła do porozumienia z Xavim w kwestii współpracy w kolejnym sezonie.

Co ciekawe, przekonanie Xaviego może być częścią większego planu, który chciałaby zrealizować Barcelona. Według informacji dziennika “Sport” władze Dumy Katalonii liczą na to, że w 2025 roku uda im się nakłonić Luisa Enrique do powrotu na Camp Nou.

Wielkimi fanami takiego rozwiązania mają być zarówno Deco jak i Joan Laporta. Czysto teoretycznie operacja mogłaby być łatwa do sfinalizowania, bo w 2025 roku wygasają umowy obydwu trenerów. Jedyną wątpliwością jest to, czy Luis Enrique będzie chętny na odejście z PSG oraz powrót do Barcelony.

Do tych planów jeszcze długa droga, a teraz Duma Katalonii musi się skupić na letnim oknie transferowym. Odpowiednio przeprowadzone wzmocnienia będą kluczowe dla przyszłego sezonu.

