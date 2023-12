fot. Imago/Conor Molloy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Manchester City po słabym występie przegrał z Aston Villą 0-1

To czwarty kolejny mecz w Premier League Obywateli bez wygranej

Pep Guardiola otwarcie mówi o problemie, który dopadł jego drużynę

Guardiola znajdzie rozwiązanie problemu?

Po imponującym początku sezonu Manchester City wpadł w wyraźny kryzys. Nie wygrał żadnego z czterech ostatnich meczów Premier League, a środowe spotkanie z Aston Villą zakończyło się porażką 0-1. Co więcej, ekipa Unaia Emery’ego wypadła zdecydowanie lepiej i zasłużenie sięgnęła po trzy punkty, co dla wielu było zaskoczeniem.

Obywatele mierzyli się z wymagającymi rywalami, bowiem oprócz Aston Villi byli to Tottenham, Liverpool oraz Chelsea. Nie zmienia to faktu, że w minionym sezonie w takich rywalizacjach radzili sobie znacznie lepiej. Pep Guardiola ma świadomość, że jego zespół nie gra na miarę potencjału i dostrzega problem, który spróbuje zażegnać.

– Wygrała lepsza drużyna. Mecz był dla nas bardzo trudny, bo Aston Villa gra bardzo fizycznie i potrafi kontrolować wiele aspektów meczu. To jest powód, dla którego znajduje się w czubie tabeli. Moim obowiązkiem jest naprawienie sytuacji. Przez wiele lat potrafiliśmy znaleźć sposób na rozgrywanie meczów. Teraz mamy z tym problem. Musimy odmienić dynamikę, wygrać z Luton i Crystal Palace.

– Z Rodrim też nie potrafiliśmy wygrać z Liverpoolem i Tottenhamem. Oczywiście, że to dla nas ważny piłkarz, ale moim zadaniem jest znalezienie sposobu, by go zastąpić. Z Aston Villą sprawa byłą prosta. Wygrała lepsza drużyna – przyznał Guardiola.

