IMAGO / Insidefoto Na zdjęciu: Giuseppe Marotta

W Trydencie od 12 do 15 października dobywa się Festival dello Sport

Podczas tego wydarzenia swój panel miał Beppe Marotta

Dyrektor sportowy Interu wypowiedział się na temat tego, którego z byłych graczy wolałby mieć w zespole

Inter. Marotta rozstrzyga “spór” Lukaku – Icardi

Od 12 do 15 października we włoskim Trydencie trwa święto sportu, czyli Festival dello Sport. Wydarzenie to, pełne : seminariów, wywiadów i debat, jest organizowane przez redakcję La Gazzetta dello Sport. Podczas jednego z paneli zgromadzeni mogli wysłuchać wypowiedzi Giuseppe „Beppe” Marotty, dyrektora sportowego Interu.

Szef pionu sportowego Nerazzurich opowiedział o wielu kwestiach związanych z ekipą z Mediolanu. Włoski działacz piłkarski został poproszony o rozstrzygnięcie pewnego “sporu”. Lukaku (obecnie Roma) czy Icardi (Galatasaray)? Którego z napastników chciałby mieć w swoim klubie?

– Romelu Lukaku czy Mauro Icardi? Bazując na rozwoju sytuacji, wybrałbym Icardiego. Lukaku może oczywiście mówić, co chce, ale zawsze go szanowaliśmy… a w piłce nożnej pieniądze robią różnicę – powiedział Festival dello Sport.

Icardi w koszulce Interu rozegrał 217 meczów i strzelił 121, natomiast Lukaku zanotował 132 występy i zdobył 78 bramek.