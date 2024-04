Prezydent Lazio wściekły po szokującej deklaracji pomocnika

massimo insabato / Alamy Na zdjęciu: Luis Alberto

Lazio Rzym pokonało w piątek Salernitanę 4:1

Luis Alberto przebywał na boisku do 80. minuty i udzielił po meczu głośnego wywiadu

Prezydent klubu dał jasno do zrozumienia, że piłkarz nie może odejść za darmo

Luis Alberto wywołał szok w Lazio

Lazio Rzym na inaugurację 32. kolejki Serie A bez kłopotów uporało się z Salernitaną (4:1). Po zakończonym spotkaniu poruszenie wywołały słowa Luisa Alberto. Hiszpan ogłosił, że zamierza opuścić latem klub i nie chce otrzymać nawet jednego euro. Na wypowiedź środkowego pomocnika zareagował Claudio Lotito.

– Prawdopodobnie chce odejść za darmo. Ale nie, ponieważ ma kontrakt do 2027 roku. Zeszłego lata poprosił o przedłużeniem umowy. Jest drugim najlepiej opłacanym zawodnikiem w Lazio. Wyraźnie prosił o więcej. Nie pojawił się na obozie przygotowawczym, jak wszyscy pamiętacie – wspomniał prezydent.

– Powiedział to nagle i nic nam nie mówiąc. Jeśli chce odejść, musi znaleźć zespół, który go kupi. Jesteśmy spółką notowaną na giełdzie, to są rzeczy, które powodują szkody – dodał. Lazio zajmuje siódme miejsce i w następnej kolejce podejmie Genoę.