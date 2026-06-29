Allegri zmienia klub w Serie A. Przejmie giganta

Max Allegri lada moment ma rozwiązać kontrakt z Milanem. Włoski taktyk przeniesie się do Napoli - poinformował Gianluca Di Marzio. Z 2. drużyną poprzedniego sezonu Serie A podpisze trzyletnią umowę.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Allegri rozwiążę kontrakt z Milanem i przejmie Napoli

AC Milan zaliczył fatalną końcówkę poprzedniego sezonu, czego konsekwencją było wypadnięcie poza TOP4 Serie A. W efekcie w przyszłym sezonie nie zagrają w Lidze Mistrzów. Kibice muszą zadowolić się jedynie rozgrywkami Ligi Europy. Po nieudanej kampanii Mediolańczycy postanowili zmienić trenera. Max Allegri mimo ważnego kontraktu opuścił zespół.

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Nowym trenerem Rossonerich został Ruben Amorim. Mimo to jego poprzednik wciąż jest związany kontraktem z klubem. Gianluca Di Marzio poinformował, że negocjacje pomiędzy stronami powoli dobiegają końca. Jeszcze w poniedziałek (29 czerwca) umowa ma zostać rozwiązana. Wtedy włoski szkoleniowiec będzie mógł związać się z nowym zespołem, z którym jest wstępnie dogadany.

Allegri ma zostać nowym opiekunem Napoli. Wicemistrz Włoch rozstał się z Antonio Conte, ale szybko doszedł do porozumienia z 58-latkiem. Były trener m.in. Milanu i Juventusu ma złożyć podpis pod trzyletnim kontraktem do czerwca 2029 roku.

Urodzony w Livorno szkoleniowiec jest jednym z najbardziej utytułowanych trenerów w Serie A. W przeszłości sześciokrotnie sięgał po mistrzostwo kraju, a także pięć razy wygrywał Puchar Włoch oraz trzy razy Superpuchar Włoch. Najlepszy okres w karierze przeżywał podczas pierwszej kadencji w Juventusie. Zdobył wtedy pięć mistrzowskich tytułów z rzędu i dwa razy zagrał w finale Ligi Mistrzów.