Lazio w furii po meczu Serie A. Zbojkotowano media

Lazio zbojkotowało media po niedzielnym meczu Serie A przeciwko Bolonii. Klub jest rozwścieczony sędziowaniem i uważa, że doprowadziło to do końcowej porażki gospodarzy.

IMAGO / Gribaudi/ImagePhoto Na zdjęciu: Maurizio Sarri

Lazio bojkotuje media

Klub jest wściekły na zespół sędziowski

Bologna wygrała w Rzymie 2:1

Lazio bojkotuje media

Ani Maurizio Sarri, ani żaden inny przedstawiciel Lazio nie pojawił się na pomeczowej konferencji prasowej. Piłkarze także nie chcieli rozmawiać z dziennikarzami. Bojkot mediów ma związek z decyzjami sędziowskimi w trakcie niedzielnego spotkania. Choć Lazio prowadziło po bramce Gustava Isaksena 1:0, ostatecznie nie zdobyło nawet punktu.

Dziennikarze SkySport Italia nie dopatrzyli się jednak w czasie tego spotkania wielu kontrowersji. Jeśli gospodarze mogli winić o coś sędziego Fabio Marescę, to o niedopatrzenie się faulu Lewisa Fergusona, który uderzył łokciem Danilo Cataldiego. Do zdarzenia doszło jednak przed polem karnym. Trudno więc sugerować, że zdarzenie to mogło mieć wpływ na przebieg spotkania.

Lazio jeszcze przed meczem otwarcie krytykowało jednak władze Serie A. Pretensje dotyczą tego, że klub musiał rozpocząć mecz w samo południe w niedzielę – mimo że rywalizował w środę w Lidze Mistrzów z Bayernem Monachium. W klubie uznają, że w trosce o dobro drużyny spotkanie z Bologną mogłoby rozpocząć się kilka godzin później.

