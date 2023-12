Włoskie media donoszą, że przed rejestracją na sezon 2024–25 kluby Serie A zostaną poproszone o podpisanie dokumentu potwierdzającego, że nie dołączą do Superligi.

Serie A próbuje przeciwstawić się Superlidze

Władze chcą podpisania przez kluby kontrowersyjnego dokumentu

Chodzi o brak uczestnictwa w Superlidze

Serie A przeciwdziała Superlidze

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE stwierdziło, że UEFA nie może karać klubów za próby zorganizowania własnych, odrębnych rozgrywek, ale wygląda na to, że nie obejmuje to poszczególnych federacji.. Władze krajowych lig nadal mogą ustalać własne zasady, a Lega Serie A zdecydowanie sprzeciwiła się perspektywie nowego projektu Superligi.

Nowy system został opracowany w celu rejestracji klubów na sezon Serie A 2024–25, a Calcio e Finanza donosi, że dokumentacja zawiera klauzulę zobowiązującą do nieuczestniczenia w żadnych „rozgrywkach organizowanych przez prywatne stowarzyszenia, które nie są uznawane przez FIFA, UEFA ani przez FIGC”.

Jeśli dokument nie zostanie podpisany, klub nie otrzyma licencji i w związku z tym nie będzie mógł zarejestrować się do rywalizacji w sezonie Serie A 2024-25. Jedynymi włoskimi drużynami, które pierwotnie zostały zaproszone do Superligi, był Juventus, Inter i Milan. Obecnie, według mediów, chęć do udziału w Superlidze wyraża Napoli i Lazio.

