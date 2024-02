Julen Lopetegui jest kandydatem na nowego trenera Milanu. Władze klubu uważają, że to odpowiednia osoba do zarządzania długofalowym projektem.

Milan rozgląda się za potencjalnymi następcami Stefano Piolego

Wśród kandydatów znajduje się Julen Lopetegui

Hiszpan uchodzi za trenera, który dobrze pasuje do długofalowego projektu

Milan wytypował kolejnego kandydata. Lopetegui trafi do Włoch?

Na ławce trenerskiej Milanu w najbliższych miesiącach wciąż może dojść do poważnych zmian. Zagrożony zwolnieniem jest Stefano Pioli, któremu posadę uratowały nieco osiągane w ostatnich tygodniach wyniki. Na San Siro dalej panują natomiast wątpliwości, czy pod wodzą tego szkoleniowca zespół jest w stanie się rozwinąć i wrócić do walki o najwyższe cele. Choć ma on poparcie wśród piłkarzy, władze klubu dość ostrożnie podchodzą do całej sprawy.

Niewykluczone, że Pioli opuści szeregi Milanu wraz z końcem sezonu. Media łączą Rossonerich z kolejnymi nazwiskami, w tym między innymi Antonio Conte, który od pewnego czasu pozostaje bez pracodawcy. Nie jest to jedyny kandydat, który może w nadchodzącej kampanii zasiadać na ławce trenerskiej włoskiego giganta.

Matteo Moretto sugeruje, że poważnie rozważana jest kandydatura Julena Lopeteguiego. Uważa się go za niezwykle merytorycznego, odpowiednio przygotowanego do tworzenia długoterminowego projektu i rozwoju młodych piłkarzy. To przeciwieństwo Conte, dla którego liczy się przede wszystkim wynik.

Od sierpnia 2023 roku Lopetegui pozostaje bez klubu. Wówczas rozstał się z Wolverhampton. Wcześniej pracował między innymi w Realu Madryt oraz reprezentacji Hiszpanii.

